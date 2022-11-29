США не вважають корисним визнання росії країною - спонсором тероризму

11:16 29 листопада Київ, Україна

Сполучені Штати поки не вважають за корисне визнання рф державою - спонсором тероризму, але виступають за подальші обмеження для москви за допомогою санкцій.

Про це 28 листопада заявила американський посол у НАТО Джуліан Сміт під час брифінгу для преси.
 
"Думаю, ви чули коментарі президента (Джо) Байдена та інших в адміністрації. Відчуття у Вашингтоні, що це справді не потрібно, і, насправді, може бути контрпродуктивним у тому плані, що це може зашкодити нашій можливості, наприклад, привозити гуманітарну допомогу Україні або вивозити певну кількість зерна з України”, - зазначила представниця Вашингтона.
 
Сміт підкреслила, що з цієї причини США "зосереджені на тому, щоб з багатьма партнерами та союзниками у світі працювати над санкціями та визначати шляхи запровадження додаткових обмежень, щоб збільшувати тиск на (президента росії володимира) путіна та його уряд".

Як пише видання, посол США поспілкувалася з пресою напередодні засідання НАТО в Бухаресті, яке буде присвячене питанням війни в Україні, новій Стратегічній концепції альянсу, енергетичній безпеці та захисту критичної інфраструктури.