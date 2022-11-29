США не вважають корисним визнання росії країною - спонсором тероризму

"Думаю, ви чули коментарі президента (Джо) Байдена та інших в адміністрації. Відчуття у Вашингтоні, що це справді не потрібно, і, насправді, може бути контрпродуктивним у тому плані, що це може зашкодити нашій можливості, наприклад, привозити гуманітарну допомогу Україні або вивозити певну кількість зерна з України”, - зазначила представниця Вашингтона.