США не зніматимуть санкції з росії в обмін на українське зерно - Держдеп США

14:56 26 травня Київ, Україна

Намагання росії використовувати продовольство для шатажу не увінчаються успіхом, США не збираються знімати санкції з росії в обмін на її обіцянки розблокувати українські порти.





Він назвав «брехнею та дезінформацією» заяви російської влади про те, що США самі провокують продовольчу кризу. Прайс наголосив, що санкції Вашингтона «не викликають перебоїв у російському сільськогосподарському експорті».



Справа в тому, що американські санкції були спеціально розроблені для того, щоб дозволити експорт сільськогосподарських товарів та добрив із росії. Тому ми, звичайно, не скасовуватимемо санкції у відповідь на порожні обіцянки. Про це сказав речник Держдепартаменту Нед Прайс Він назвав «брехнею та дезінформацією» заяви російської влади про те, що США самі провокують продовольчу кризу. Прайс наголосив, що санкції Вашингтона «не викликають перебоїв у російському сільськогосподарському експорті».Справа в тому, що американські санкції були спеціально розроблені для того, щоб дозволити експорт сільськогосподарських товарів та добрив із росії. Тому ми, звичайно, не скасовуватимемо санкції у відповідь на порожні обіцянки.

Раніше заступник міністра закордонних справ росії Андрій Руденко заявив, що вивезти зерно із заблокованих українських портів можна буде лише після того, як Захід зніме санкції з російського експорту. За його словами, обмеження не торкаються продовольства безпосередньо, але «є питання, пов'язані з проплатою таких поставок, зі страховками, а також з доступом російських кораблів до європейських та інших портів»..



Після цього Руденко повідомив, що росія готова до діалогу із Заходом щодо заблокованих в Україні кораблів із зерном, щоб вирішити цю проблему «комплексно». Прайс вважав цю заяву шантажем.



Це жахливо, що росія намагається використати продовольство та енергію як зброю, щоб спробувати поставити світ під удар. Ми ніколи не запроваджували санкції проти продовольства. Ми ніколи не вводили санкції проти сільськогосподарських товарів із росії. На відміну від росії, ми не зацікавлені у використанні продовольства як зброї проти нужденних.

Представник Держдепартаменту запевнив, що непродовольчі санкції США «діятимуть доти, доки путін не припинить свою жорстоку війну проти України». На думку Прайса, «саме росія продовжує дестабілізувати світові продовольчі ринки», у тому числі накладеними на себе експортними обмеженнями, що призводять до глобального зростання цін.



Є лише одна країна, яка здатна покласти край цій кризі, і це росія.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що дії росії спровокували продовольчу кризу у світі. Він закликав москву «припинити блокаду» портів у Чорному та Азовському морях та дозволити безперешкодний рух кораблів, поїздів та вантажівок із продовольством з України.



Постпред росії при ООН Василь Небензя відкинув усі претензії та звинуватив у тому, що відбувається, Україну. Він заявив, що "Київ замінував акваторію Чорного моря", а також "блокує порти Миколаєва, Херсона, Чорноморська, Маріуполя, Очакова, Одеси та Південного".



Водночас відомо, що наразі Херсон та Маріуполь контролює російська армія. Про це, зокрема, заявляло міноборони росії.