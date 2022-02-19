США, НАТО та Україна заявили, що не бачать жодних ознак виведення російських військ

Після раніше оголошеного цього тижня виведення військ США, НАТО та Україна заявили, що не бачать жодних ознак їхнього виведення.
Міноборони Росії заявило, що частини Південного військового округу повертаються на бази з анексованого Москвою Криму, а танкові частини Західного військового округу вирушили військовим ешелоном на свої бази за 1000 кілометрів (620 миль).
У Міноборони не надали подробиць щодо конкретної кількості задіяних військ чи техніки.
Західні офіційні особи кажуть, що Росія зосередила понад 100 000 військовослужбовців та значну військову техніку біля кордонів України в рамках підготовки до потенційного вторгнення, яке, за словами Вашингтона, може статися «у будь-який час».
Росія заявила, що «великомасштабні» військові навчання проходять у різних районах, у тому числі поблизу України, але не надала конкретних цифр і неодноразово заперечувала будь-які плани нападу.
США кажуть, що заяви про відступ «хибні»
Нарощування військ та загрози Заходу відповісти на вторгнення болючими економічними санкціями призвели до того, що напруженість у відносинах між Москвою та Заходом досягла найвищого рівня з часів закінчення холодної війни.
Інтенсивні дипломатичні зусилля, зокрема, зустрічі та неодноразові телефонні дзвінки між президентом Володимиром Путіним та західними лідерами мало що зробили для пом'якшення кризи.
Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс, яка мала в четвер прибути до Києва, попередила, що криза може перетворитися на «хронічну виразку».
Москва «могла б тягнути це набагато довше, використовуючи зухвалий прийом, щоб витратити ще тижні, якщо не місяці, на підрив України та виклик єдності Заходу», — написала вона у Daily Telegraph.
Високопоставлений представник Білого дому в середу заявив, що заяви Росії про виведення військ були "хибними", звинувативши Москву у збільшенні своєї присутності на кордоні "до 7000 військовослужбовців".
Глава НАТО Єнс Столтенберг та інші західні офіційні особи також заявили, що не бачать ознак скорочення чисельності, а президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ спостерігав лише «невеликі ротації», які не означають жодних реальних змін.
У свою чергу російські офіційні особи звинуватили Захід у розпалюванні «істерії» заявами про заплановане вторгнення.
Навіть українські офіційні особи попередили, що деякі дії Заходу, у тому числі перенесення посольства США з Києва до Львова, є невиправданими та сприяють поширенню паніки.
Міноборони Росії заявило, що частини Південного військового округу повертаються на бази з анексованого Москвою Криму, а танкові частини Західного військового округу вирушили військовим ешелоном на свої бази за 1000 кілометрів (620 миль).
У Міноборони не надали подробиць щодо конкретної кількості задіяних військ чи техніки.
Західні офіційні особи кажуть, що Росія зосередила понад 100 000 військовослужбовців та значну військову техніку біля кордонів України в рамках підготовки до потенційного вторгнення, яке, за словами Вашингтона, може статися «у будь-який час».
Росія заявила, що «великомасштабні» військові навчання проходять у різних районах, у тому числі поблизу України, але не надала конкретних цифр і неодноразово заперечувала будь-які плани нападу.
США кажуть, що заяви про відступ «хибні»
Нарощування військ та загрози Заходу відповісти на вторгнення болючими економічними санкціями призвели до того, що напруженість у відносинах між Москвою та Заходом досягла найвищого рівня з часів закінчення холодної війни.
Інтенсивні дипломатичні зусилля, зокрема, зустрічі та неодноразові телефонні дзвінки між президентом Володимиром Путіним та західними лідерами мало що зробили для пом'якшення кризи.
Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс, яка мала в четвер прибути до Києва, попередила, що криза може перетворитися на «хронічну виразку».
Москва «могла б тягнути це набагато довше, використовуючи зухвалий прийом, щоб витратити ще тижні, якщо не місяці, на підрив України та виклик єдності Заходу», — написала вона у Daily Telegraph.
Високопоставлений представник Білого дому в середу заявив, що заяви Росії про виведення військ були "хибними", звинувативши Москву у збільшенні своєї присутності на кордоні "до 7000 військовослужбовців".
Глава НАТО Єнс Столтенберг та інші західні офіційні особи також заявили, що не бачать ознак скорочення чисельності, а президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ спостерігав лише «невеликі ротації», які не означають жодних реальних змін.
У свою чергу російські офіційні особи звинуватили Захід у розпалюванні «істерії» заявами про заплановане вторгнення.
Навіть українські офіційні особи попередили, що деякі дії Заходу, у тому числі перенесення посольства США з Києва до Львова, є невиправданими та сприяють поширенню паніки.
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