США наполягають на ухваленні антикорупційних гарантій щодо земельної реформи

12:57 24 травень Київ, Україна

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін впевнена, що разом з прийняттям земельної реформи, український уряд зобов'язаний піклуватися про створення законопроєкту, який дасть часткові гарантії позик і для дрібних фермерів, оскільки кожен українець має можливість брати участь у фермерському бізнесі.

Про це вона заявила на всеукраїнському форумі "Україна 30. Земля" в Києві в понеділок.

"Додаткові підзаконні акти повинні бути прийняті, щоб забезпечити антикорупційні гарантії. У той час, як ми швидко наближаємося до дня відкриття ринку сільськогосподарських земель, важливим є тривале лідерство всіх учасників, включаючи міжнародне співтовариство", - сказала Квін.

Вона зазначила, що прийняття закону про зняття заборони на продаж сільськогосподарських земель в минулому році було важливим кроком до прийняття ринкових принципів, що дасть власникам землі більше гнучкості у використанні майна, яким вони володіють.



"Ми вітаємо відданість президента цій важливій реформі і з нетерпінням очікуємо побачити її досягнення після багатьох років тупикової ситуації", - додала Квін.



Квін позитивно відзначила ухвалення Верховною Радою в останні тижні двох законів, важливих для імплементації земельної реформи. У той самий час, за її словами, для забезпечення успіху земельної реформи, включаючи справедливу імплементацію, треба зробити більше.



"Законопроєкт, який створює часткові гарантії позик для дрібних фермерів повинен бути прийнятий. Цей закон забезпечить, щоб кожен українець мав можливість брати участь у фермерському бізнесі", - пояснила вона.



Також тимчасова повірена звернула увагу на те, що, на жаль, через суперечливі повідомлення багато українців залишаються скептично налаштованими щодо того, що земельна реформа забезпечить для них переваги.

"Життєво важливо, щоб власники землі та громади знали свої права і як їх захистити. Ми закликаємо уряд і медіа ініціювати кампанію з інформування громадськості для забезпечення зрозумілої, точної інформації", - зазначила Квін.

Вона запевнила, що США, разом з Європейським Союзом і партнерами зі Світового банку, готові підтримати уряд України в імплементації земельної реформи, яка буде відповідати інтересам всіх українців.