США направляють 3000 військовослужбовців до Європи

Оскільки Росія відмовляється вивести 100 000 військовослужбовців, дислокованих біля кордонів України, представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що 1000 американських солдатів, які зараз перебувають у Німеччині, будуть відправлені до Румунії, а ще 2000 американських солдатів будуть відправлені до Німеччини та Польщі.
"Ситуація, що склалася, вимагає, щоб ми посилили позиції стримування і оборони на східному фланзі НАТО", - сказав Кірбі.
«Президент Байден ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати дадуть відповідь на зростаючу загрозу безпеці та стабільності Європи».
Кірбі наголосив, що цей крок мав продемонструвати відданість США альянсу НАТО і що американські війська не будуть відправлені воювати на Україну, яка не є членом НАТО.
Нагадаємо, що Великобританія має намір підтримати Україну додатковою макрофінансовою допомогою. Про це повідомив президент країни Володимир Зеленський у рамках спільної пресконференції з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном 1 лютого.
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