США направляють 3000 військовослужбовців до Європи

20:08 02 лютий Київ, Україна

Оскільки Росія відмовляється вивести 100 000 військовослужбовців, дислокованих біля кордонів України, представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що 1000 американських солдатів, які зараз перебувають у Німеччині, будуть відправлені до Румунії, а ще 2000 американських солдатів будуть відправлені до Німеччини та Польщі.



"Ситуація, що склалася, вимагає, щоб ми посилили позиції стримування і оборони на східному фланзі НАТО", - сказав Кірбі.



«Президент Байден ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати дадуть відповідь на зростаючу загрозу безпеці та стабільності Європи».



Кірбі наголосив, що цей крок мав продемонструвати відданість Кірбі наголосив, що цей крок мав продемонструвати відданість США альянсу НАТО і що американські війська не будуть відправлені воювати на Україну, яка не є членом НАТО.



Нагадаємо, що Великобританія має намір підтримати Україну додатковою макрофінансовою допомогою. Про це повідомив президент країни Володимир Зеленський у рамках спільної пресконференції з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном 1 лютого.