США направляють 3000 військовослужбовців до Європи

20:08 02 лютий Київ, Україна

Оскільки Росія відмовляється вивести 100 000 військовослужбовців, дислокованих біля кордонів України, представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що 1000 американських солдатів, які зараз перебувають у Німеччині, будуть відправлені до Румунії, а ще 2000 американських солдатів будуть відправлені до Німеччини та Польщі.

"Ситуація, що склалася, вимагає, щоб ми посилили позиції стримування і оборони на східному фланзі НАТО", - сказав Кірбі.

«Президент Байден ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати дадуть відповідь на зростаючу загрозу безпеці та стабільності Європи».

Кірбі наголосив, що цей крок мав продемонструвати відданість США альянсу НАТО і що американські війська не будуть відправлені воювати на Україну, яка не є членом НАТО.

Нагадаємо, що Великобританія має намір підтримати Україну додатковою макрофінансовою допомогою. Про це повідомив президент країни Володимир Зеленський у рамках спільної пресконференції з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном 1 лютого.