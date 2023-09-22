США направили Україні новий військовий пакет допомоги на $325 млн

07:38 22 вересня Київ, Україна

США направили новий пакет військової допомоги Україні на суму 325 мільйонів доларів, який містить різноманітне озброєння та обладнання.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони США.

Цей пакет допомоги, який є сорок сьомим траншем допомоги, що надається Україні США, включає такі компоненти:
  • Ракети AIM-9M для протиповітряної оборони.
  • Додаткові боєприпаси для системи HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System).
  • Системи протиповітряної оборони Avenger.
  • Кулемети для боротьби з безпілотними авіаційними системами.
  • 155 мм артилерійські снаряди, включаючи DPICM (касетні).
  • 105 мм артилерійські снаряди.
  • Ракети з оптичним відстеженням та проводовим наведенням TOW (Tube-launched, Optically-tracked, Wire-guided).
  • Протитанкові системи Javelin та AT-4.
  • Понад 3 мільйони боєприпасів для стрілецької зброї.
  • 59 легких тактичних машин.
  • Боєприпаси для знешкодження перешкод.
  • Запасні частини, технічне обслуговування та інше польове встаткування.
"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами над наданням Україні можливостей для задоволення її насущних потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі з безпеки", - зазначило оборонне відомство США.