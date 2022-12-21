США мають намір оголосити росію «державою-агресором»

11:29 21 грудня Київ, Україна

США планують найближчим часом оголосити росію «країною-агресором», такий крок є альтернативою надання статусу «країни-спонсора тероризму».

Про це 21 грудня повідомило видання The Hill.

Зазначається, що керівництво Конгресу працює над якнайшвидшим розглядом документа на тлі візиту до Вашингтона президента України Володимира Зеленського.



Ухвалення законопроєкту надасть президенту США Джо Байдену нові повноваження щодо введення санкцій проти російських чиновників.





У проєкті документа йдеться, що президент США зможе "позначити будь-яку іноземну державу" як державу-агресора, якщо Білий дім визначить її причетність до агресії проти України.

При цьому у Республіканській партії такий крок розкритикували.

"Зеленський запросив статус держави-спонсора тероризму, а натомість адміністрація Байдена сказала їм, що не підтримає його, але вигадала альтернативний статус, якого навіть не існує ні в національному, ні в міжнародному законодавстві США - немає жодних правових підстав для цього. Це непродуманий піар-захід, який не покарає росію і не допоможе українському народу", - сказав The Hill помічник конгресмена, знайомий із переговорами.

Раніше в Білому домі заявили про небажання оголосити росію країною-спонсором тероризму через те, що такий ярлик ізолює москву на міжнародному рівні і змусить США покласти витрати на країни, що взаємодіють з кремлем. Це зв'яже руки Вашингтону у спілкуванні з москвою загалом і перешкоджатиме будь-яким дипломатичним зусиллям, спрямованим на припинення війни в Україні.