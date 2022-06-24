США на саміті НАТО оголосять кроки щодо зміцнення європейської безпеки

10:50 24 червня Київ, Україна

США наступного тижня на саміті НАТО оголосять про кроки щодо зміцнення європейської безпеки.

Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

"США оголосять про кроки щодо зміцнення європейської безпеки разом із очікуваними новими внесками від союзників", - сказав він.



Кірбі додав, що в Мадриді наступного тижня лідери держав Альянсу оголосять про нові зобов'язання щодо зміцнення оборони та стримування НАТО.



Він додав, що вперше у саміті візьмуть участь лідери Індо-Тихоокеанського регіону: Австралії, Японії, Нової Зеландії та Республіки Корея.



Це ясно дає зрозуміти, що "незалежно від того, чи це буде в Європі, чи в Індо-Тихоокеанському регіоні, Сполучені Штати та наші союзники та партнери захищатимуть принципи суверенітету та територіальної цілісності", підкреслив Кірбі.



23 червня Сполучені Штати оголосили про надання Україні нового траншу військової допомоги на суму 450 мільйонів доларів.



Пакет включає зброю та обладнання, у тому числі нові реактивні системи залпового вогню HIMARS і десятки тисяч додаткових боєприпасів для артилерії, яка вже була надана.