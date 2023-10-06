США можуть виділити кошти на підтримку України за програмою грантів Держдепу - Politico

Білий дім розглядає можливість використання грантової програми Державного департаменту надання додаткової військової допомоги Україні, оскільки Конгрес продовжує боротися за фінансування зброї.
Про це пише видання Politico із посиланням на власні джерела.
Адміністрація американського президента розглядає низку варіантів, намагаючись знайти додаткові гроші для підтримки України після того, як законодавці прийняли тимчасове фінансування уряду без фіндопомоги Києву.
Президент Джо Байден натякнув на стратегію грантів Держдепу, сказавши, що "є інший спосіб, за допомогою якого ми зможемо знайти фінансування". Від подальших коментарів він відмовився.
Одним із варіантів, що розглядаються Білим домом, є використання іноземного військового фінансування. Це програма Державного департаменту, яка надає гранти чи позички, щоб допомогти країнам-партнерам придбати зброю та оборонне обладнання — призначене для України та інших країн, які постраждали від повномасштабного вторгнення росії, сказали два джерела.
Станом на 21 вересня у США залишилося приблизно 650 мільйонів доларів із 4,6 мільярда доларів зовнішнього військового фінансування, яке Конгрес виділив у рамках двох додаткових пакетів для України та "постраждалих від ситуації в Україні країн".
Навіть якщо США скористаються фінансовими повноваженнями щодо закупівлі зброї, Конгрес все одно має дозволити додаткове фінансування для підтримки України, сказав американський чиновник.
Адміністрація Байдена також може попросити Конгрес перенаправити фінансування з іншого бюджету Пентагону на підтримку України, за словами офіційного представника Міністерства оборони, знайомого з обговореннями. Однак цей маршрут потребує схвалення законодавців.
Минулого тижня керівники Пентагону попередили Конгрес про те, що частина попередніх пакетів допомоги міністерства майже закінчилась. Контролер Майк МакКорд написав у листі до лідерів Конгресу, що Міністерство оборони "вичерпало майже все доступне фінансування допомоги Україні у сфері безпеки". Не залишилося грошей на Ініціативу сприяння безпеці України, програму Пентагону для закупівлі нової зброї та обладнання для Києва, а 1,6 мільярда доларів залишилося для поповнення запасів США.
Про це пише видання Politico із посиланням на власні джерела.
Адміністрація американського президента розглядає низку варіантів, намагаючись знайти додаткові гроші для підтримки України після того, як законодавці прийняли тимчасове фінансування уряду без фіндопомоги Києву.
Президент Джо Байден натякнув на стратегію грантів Держдепу, сказавши, що "є інший спосіб, за допомогою якого ми зможемо знайти фінансування". Від подальших коментарів він відмовився.
Одним із варіантів, що розглядаються Білим домом, є використання іноземного військового фінансування. Це програма Державного департаменту, яка надає гранти чи позички, щоб допомогти країнам-партнерам придбати зброю та оборонне обладнання — призначене для України та інших країн, які постраждали від повномасштабного вторгнення росії, сказали два джерела.
Станом на 21 вересня у США залишилося приблизно 650 мільйонів доларів із 4,6 мільярда доларів зовнішнього військового фінансування, яке Конгрес виділив у рамках двох додаткових пакетів для України та "постраждалих від ситуації в Україні країн".
Навіть якщо США скористаються фінансовими повноваженнями щодо закупівлі зброї, Конгрес все одно має дозволити додаткове фінансування для підтримки України, сказав американський чиновник.
Адміністрація Байдена також може попросити Конгрес перенаправити фінансування з іншого бюджету Пентагону на підтримку України, за словами офіційного представника Міністерства оборони, знайомого з обговореннями. Однак цей маршрут потребує схвалення законодавців.
Минулого тижня керівники Пентагону попередили Конгрес про те, що частина попередніх пакетів допомоги міністерства майже закінчилась. Контролер Майк МакКорд написав у листі до лідерів Конгресу, що Міністерство оборони "вичерпало майже все доступне фінансування допомоги Україні у сфері безпеки". Не залишилося грошей на Ініціативу сприяння безпеці України, програму Пентагону для закупівлі нової зброї та обладнання для Києва, а 1,6 мільярда доларів залишилося для поповнення запасів США.
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