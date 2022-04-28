США можуть уп'ятеро збільшити військову допомогу Україні

Президент США Джо Байден вирішив звернутися до Конгресу із запитом на виділення $33 млрд для допомоги Україні, повідомляє CNBC з посиланням на високопосадовців Білого дому.
Основну частину — $20,4 млрд — становитиме військова допомога, яка може збільшити загальний пакет із початку вторгнення вп'ятеро. На кінець квітня США виділили 4 млрд доларів на постачання зброї Києву, включаючи пакет на $800 млн, схвалений минулого тижня. Він включає гаубиці, снаряди до них та дрони.
З урахуванням американської допомоги, загальний розмір військового бюджету України може наблизитися до позначки $30 млрд.. Це підніме Україну у світовому топ-15 із поточного 36-го місця ($5,9 млрд за оцінкою SIPRI).
Для порівняння: військовий бюджет Італії становить $32 млрд, Австралії – $31,8 млрд, Канади – $26 млрд, Ірану – $24 млрд.
Розрив із Росією при цьому скоротиться радикально. За даними Мінфіну, цього року бюджет витратить на «національну оборону» 3,6 трильйона рублів ($49 млрд), з яких 2,7 трильйона ($37 млрд) підуть на безпосереднє фінансування збройних сил.
У листі до конгресменів Байден зазначає, що хоча запитана сума велика, ціна бездіяльності перед агресією Кремля буде значно більшою.
Основну частину — $20,4 млрд — становитиме військова допомога, яка може збільшити загальний пакет із початку вторгнення вп'ятеро. На кінець квітня США виділили 4 млрд доларів на постачання зброї Києву, включаючи пакет на $800 млн, схвалений минулого тижня. Він включає гаубиці, снаряди до них та дрони.
З урахуванням американської допомоги, загальний розмір військового бюджету України може наблизитися до позначки $30 млрд.. Це підніме Україну у світовому топ-15 із поточного 36-го місця ($5,9 млрд за оцінкою SIPRI).
Для порівняння: військовий бюджет Італії становить $32 млрд, Австралії – $31,8 млрд, Канади – $26 млрд, Ірану – $24 млрд.
Розрив із Росією при цьому скоротиться радикально. За даними Мінфіну, цього року бюджет витратить на «національну оборону» 3,6 трильйона рублів ($49 млрд), з яких 2,7 трильйона ($37 млрд) підуть на безпосереднє фінансування збройних сил.
У листі до конгресменів Байден зазначає, що хоча запитана сума велика, ціна бездіяльності перед агресією Кремля буде значно більшою.
До пакету запитуваної допомоги входять:
- більше артилерії, бронетехніки, а також протитанкових ракет та зенітних комплексів;
- допомога у нарощуванні можливості України щодо ведення кібервійни;
- Більше обміну розвідувальними даними;
- підтримку у виробництві боєприпасів;
- допомога у знешкодженні мін та інших вибухових речовин, а також у захисті України від хімічних, біологічних та «брудних» бомб;
- подальше збільшення присутності США на східному фланзі НАТО.
Сума, що залишилася — $8,5 млрд, буде виділена на підтримку української економіки.
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