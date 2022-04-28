США можуть уп'ятеро збільшити військову допомогу Україні

19:21 28 квітня Київ, Україна





Основну частину — $20,4 млрд — становитиме військова допомога, яка може збільшити загальний пакет із початку вторгнення вп'ятеро. На кінець квітня США виділили 4 млрд доларів на постачання зброї Києву, включаючи пакет на $800 млн, схвалений минулого тижня. Він включає гаубиці, снаряди до них та дрони.



З урахуванням американської допомоги, загальний розмір військового бюджету України може наблизитися до позначки $30 млрд.. Це підніме Україну у світовому топ-15 із поточного 36-го місця ($5,9 млрд за оцінкою SIPRI).



Для порівняння: військовий бюджет Італії становить $32 млрд, Австралії – $31,8 млрд, Канади – $26 млрд, Ірану – $24 млрд.



Розрив із Росією при цьому скоротиться радикально. За даними Мінфіну, цього року бюджет витратить на «національну оборону» 3,6 трильйона рублів ($49 млрд), з яких 2,7 трильйона ($37 млрд) підуть на безпосереднє фінансування збройних сил.



У листі до конгресменів Байден зазначає, що хоча запитана сума велика, ціна бездіяльності перед агресією Кремля буде значно більшою. Президент США Джо Байден вирішив звернутися до Конгресу із запитом на виділення $33 млрд для допомоги Україні, повідомляє CNBC з посиланням на високопосадовців Білого дому.Основну частину — $20,4 млрд — становитиме військова допомога, яка може збільшити загальний пакет із початку вторгнення вп'ятеро. На кінець квітня США виділили 4 млрд доларів на постачання зброї Києву, включаючи пакет на $800 млн, схвалений минулого тижня. Він включає гаубиці, снаряди до них та дрони.З урахуванням американської допомоги, загальний розмір військового бюджету України може наблизитися до позначки $30 млрд.. Це підніме Україну у світовому топ-15 із поточного 36-го місця ($5,9 млрд за оцінкою SIPRI).Для порівняння: військовий бюджет Італії становить $32 млрд, Австралії – $31,8 млрд, Канади – $26 млрд, Ірану – $24 млрд.Розрив із Росією при цьому скоротиться радикально. За даними Мінфіну, цього року бюджет витратить на «національну оборону» 3,6 трильйона рублів ($49 млрд), з яких 2,7 трильйона ($37 млрд) підуть на безпосереднє фінансування збройних сил.У листі до конгресменів Байден зазначає, що хоча запитана сума велика, ціна бездіяльності перед агресією Кремля буде значно більшою.

«Хоча ми очікуємо, що наші партнери щодо ЄС та НАТО колективно внесуть навіть більше (на підтримку України. — ред.), немає сумнівів у тому, що продовження підтримки України у цій війні проти російської агресії вимагатиме значних додаткових інвестицій з нашого боку», — йдеться у зверненні Байдена.

До пакету запитуваної допомоги входять:



- більше артилерії, бронетехніки, а також протитанкових ракет та зенітних комплексів;

- допомога у нарощуванні можливості України щодо ведення кібервійни;

- Більше обміну розвідувальними даними;

- підтримку у виробництві боєприпасів;

- допомога у знешкодженні мін та інших вибухових речовин, а також у захисті України від хімічних, біологічних та «брудних» бомб;

- подальше збільшення присутності США на східному фланзі НАТО.



Сума, що залишилася — $8,5 млрд, буде виділена на підтримку української економіки.