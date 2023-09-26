США можуть передати Україні додаткові танки Abrams - ЗМІ

У Сполучених Штатах розглядають можливість відправки в Україну до 30 додаткових танків M1 Abrams, повідомляє The Messenger із посиланням на джерела.
За словами двох високопосадовців Міністерства оборони США, нерозголошена кількість танків M1A1 Abrams прибула в Україну в суботу.
За словами офіційних осіб, які розмовляли на умовах анонімності, Білий дім та Пентагон розглядають можливість відправки в Україну до 30 додаткових танків M1 Abrams.
Прибуття танків "Абрамс" відбувається у той час, коли українські сили продовжують багатомісячний контрнаступ.
Видання зазначає, що танки Abrams цінують за їхню здатність проривати укріплені позиції та знищувати бронетехніку, а президент Володимир Зеленський та його командири сподіваються, що вони зможуть допомогти Силам оборони повернути утримувані росією території у східних та південних регіонах України.
Високопоставлений український командувач попередив, що танки "недовго проживуть на полі бою", якщо вони не використовуватимуться "дуже виважено".
За словами двох високопосадовців Міністерства оборони США, нерозголошена кількість танків M1A1 Abrams прибула в Україну в суботу.
За словами офіційних осіб, які розмовляли на умовах анонімності, Білий дім та Пентагон розглядають можливість відправки в Україну до 30 додаткових танків M1 Abrams.
Прибуття танків "Абрамс" відбувається у той час, коли українські сили продовжують багатомісячний контрнаступ.
Видання зазначає, що танки Abrams цінують за їхню здатність проривати укріплені позиції та знищувати бронетехніку, а президент Володимир Зеленський та його командири сподіваються, що вони зможуть допомогти Силам оборони повернути утримувані росією території у східних та південних регіонах України.
Високопоставлений український командувач попередив, що танки "недовго проживуть на полі бою", якщо вони не використовуватимуться "дуже виважено".
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