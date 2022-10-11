США можуть покарати Саудівську Аравію за «фінансову підтримку» війни росії в Україні

Голова комітету з міжнародних відносин, сенатор-демократ Роберт Мендес заявив, що виступатиме проти нових продажів зброї та співробітництва у сфері безпеки із Саудівською Аравією у відповідь на скорочення нафтовидобутку країнами ОПЕК+.
Сенатор вважає, що проведене Ер-Ріядом рішення знизити квоти одразу на 2 млн барелів на добу «допоможе фінансово підтримати» війну росії в Україні.
Країни ОПЕК+ домовилися про скорочення, обсяг якого відповідає 2% світового попиту, минулої середи. Насправді з ринку може піти менше 1 млн барелів на добу, оскільки багато країн, включаючи росію, не обирають квоти, що діють. Проте ціна нафти зросла до кінця тижня майже до $99 за барель Brent. На початку жовтня нафта коштувала близько $85.
Мендес заявив, що намагатиметься заблокувати будь-які нові домовленості про співпрацю з Саудівською Аравією, поки та «не перегляне свою позицію щодо війни в Україні». Королівство купує у США зброю на мільярди доларів і планує продовжувати закупівлю.
За словами Мендеса, своєю заявою він відреагував на обстріли цивільних об'єктів в Україні, які в понеділок провела росія. За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, було випущено 87 ракет та 26 безпілотників. Загинуло 14 людей, 97 було поранено.
Мендес, як повідомляє Bloomberg, заявив:
Неможливо грати по обидві сторони конфлікту. Або ви підтримуєте решту вільного світу в спробі зупинити військового злочинця і не дати йому насильно стерти з карти цілу країну, або ви підтримуєте його. Королівство Саудівська Аравія обрало друге, ухваливши жахливе рішення, продиктоване економічним егоїзмом.
Країни ОПЕК+ домовилися про скорочення, обсяг якого відповідає 2% світового попиту, минулої середи. Насправді з ринку може піти менше 1 млн барелів на добу, оскільки багато країн, включаючи росію, не обирають квоти, що діють. Проте ціна нафти зросла до кінця тижня майже до $99 за барель Brent. На початку жовтня нафта коштувала близько $85.
Мендес заявив, що намагатиметься заблокувати будь-які нові домовленості про співпрацю з Саудівською Аравією, поки та «не перегляне свою позицію щодо війни в Україні». Королівство купує у США зброю на мільярди доларів і планує продовжувати закупівлю.
За словами Мендеса, своєю заявою він відреагував на обстріли цивільних об'єктів в Україні, які в понеділок провела росія. За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, було випущено 87 ракет та 26 безпілотників. Загинуло 14 людей, 97 було поранено.
Мендес, як повідомляє Bloomberg, заявив:
Неможливо грати по обидві сторони конфлікту. Або ви підтримуєте решту вільного світу в спробі зупинити військового злочинця і не дати йому насильно стерти з карти цілу країну, або ви підтримуєте його. Королівство Саудівська Аравія обрало друге, ухваливши жахливе рішення, продиктоване економічним егоїзмом.
Про те, що Саудівська Аравія має вирішити, кого вона підтримує в російсько-українському конфлікті, відразу після заяви ОПЕК+ написав у Twitter колега Мендеса по комітету, сенатор-демократ Кріс Мерфі: «Я думав, що весь сенс продажу зброї країнам Перської затоки, незважаючи на порушення ними прав людини, безглузду війну в Ємені, роботу проти інтересів США в Лівії, Судані тощо полягає в тому, що коли настане міжнародна криза, Перська затока віддасть перевагу замість Америки росії/Китаю».
Три демократи — члени Палати представників минулого тижня внесли законопроєкт про виведення американських військ та систем протиракетної оборони із Саудівської Аравії та ОАЕ — іншого лідера ОПЕК, який підтримав скорочення нафтовидобутку. Хоча США навряд чи підуть на такий радикальний крок, конгресмени Том Малиновскі, Шон Кастен і Сьюзан Уайлд назвали рішення ОПЕК+ «ворожим актом стосовно Сполучених Штатів і чітким сигналом, що [Саудівська Аравія та ОАЕ] вибрали бік росії в її війні з Україною».
Три демократи — члени Палати представників минулого тижня внесли законопроєкт про виведення американських військ та систем протиракетної оборони із Саудівської Аравії та ОАЕ — іншого лідера ОПЕК, який підтримав скорочення нафтовидобутку. Хоча США навряд чи підуть на такий радикальний крок, конгресмени Том Малиновскі, Шон Кастен і Сьюзан Уайлд назвали рішення ОПЕК+ «ворожим актом стосовно Сполучених Штатів і чітким сигналом, що [Саудівська Аравія та ОАЕ] вибрали бік росії в її війні з Україною».
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