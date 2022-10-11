США можуть покарати Саудівську Аравію за «фінансову підтримку» війни росії в Україні

12:32 11 жовтня Київ, Україна

Голова комітету з міжнародних відносин, сенатор-демократ Роберт Мендес заявив, що виступатиме проти нових продажів зброї та співробітництва у сфері безпеки із Саудівською Аравією у відповідь на скорочення нафтовидобутку країнами ОПЕК+





Країни ОПЕК+ домовилися про скорочення, обсяг якого відповідає 2% світового попиту, минулої середи. Насправді з ринку може піти менше 1 млн барелів на добу, оскільки багато країн, включаючи росію, не обирають квоти, що діють. Проте ціна нафти зросла до кінця тижня майже до $99 за барель Brent. На початку жовтня нафта коштувала близько $85.



Мендес заявив, що намагатиметься заблокувати будь-які нові домовленості про співпрацю з Саудівською Аравією, поки та «не перегляне свою позицію щодо війни в Україні». Королівство купує у



За словами Мендеса, своєю заявою він відреагував на обстріли цивільних об'єктів в Україні, які в понеділок провела росія. За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, було випущено 87 ракет та 26 безпілотників. Загинуло 14 людей, 97 було поранено.



Мендес, як



Неможливо грати по обидві сторони конфлікту. Або ви підтримуєте решту вільного світу в спробі зупинити військового злочинця і не дати йому насильно стерти з карти цілу країну, або ви підтримуєте його. Королівство Саудівська Аравія обрало друге, ухваливши жахливе рішення, продиктоване економічним егоїзмом. Сенатор вважає, що проведене Ер-Ріядом рішення знизити квоти одразу на 2 млн барелів на добу «допоможе фінансово підтримати» війну росії в Україні.Країни ОПЕК+ домовилися про скорочення, обсяг якого відповідає 2% світового попиту, минулої середи. Насправді з ринку може піти менше 1 млн барелів на добу, оскільки багато країн, включаючи росію, не обирають квоти, що діють. Проте ціна нафти зросла до кінця тижня майже до $99 за барель Brent. На початку жовтня нафта коштувала близько $85.Мендес заявив, що намагатиметься заблокувати будь-які нові домовленості про співпрацю з Саудівською Аравією, поки та «не перегляне свою позицію щодо війни в Україні». Королівство купує у США зброю на мільярди доларів і планує продовжувати закупівлю.За словами Мендеса, своєю заявою він відреагував на обстріли цивільних об'єктів в Україні, які в понеділок провела росія. За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, було випущено 87 ракет та 26 безпілотників. Загинуло 14 людей, 97 було поранено.Мендес, як повідомляє Bloomberg, заявив:Неможливо грати по обидві сторони конфлікту. Або ви підтримуєте решту вільного світу в спробі зупинити військового злочинця і не дати йому насильно стерти з карти цілу країну, або ви підтримуєте його. Королівство Саудівська Аравія обрало друге, ухваливши жахливе рішення, продиктоване економічним егоїзмом.

Про те, що Саудівська Аравія має вирішити, кого вона підтримує в російсько-українському конфлікті, відразу після заяви ОПЕК+ написав у Twitter колега Мендеса по комітету, сенатор-демократ Кріс Мерфі: «Я думав, що весь сенс продажу зброї країнам Перської затоки, незважаючи на порушення ними прав людини, безглузду війну в Ємені, роботу проти інтересів США в Лівії, Судані тощо полягає в тому, що коли настане міжнародна криза, Перська затока віддасть перевагу замість Америки росії/Китаю».



Три демократи — члени Палати представників минулого тижня внесли законопроєкт про виведення американських військ та систем протиракетної оборони із Саудівської Аравії та ОАЕ — іншого лідера ОПЕК, який підтримав скорочення нафтовидобутку. Хоча США навряд чи підуть на такий радикальний крок, конгресмени Том Малиновскі, Шон Кастен і Сьюзан Уайлд назвали рішення ОПЕК+ «ворожим актом стосовно Сполучених Штатів і чітким сигналом, що [Саудівська Аравія та ОАЕ] вибрали бік росії в її війні з Україною».