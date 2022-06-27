США можуть закупити для України системи ПРО NASAMS

10:56 27 червня Київ, Україна

США найближчим часом планують оголосити про купівлю для України системи протиракетної оборони (ПРО) середньої та великої дальності.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела у Білому домі.

За його інформацією, також адміністрація Джо Байдена може повідомити про плани постачання інших видів військової допомоги, включаючи боєприпаси та контрбатарейні радари.

Президент США Джо Байден нещодавно оголосив, що Штати нададуть Україні досконаліші ракетні системи та боєприпаси, оскільки війна з росією продовжується.



Як повідомили власні джерела CNN, Україна запросила систему протиракетної оборони NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System), яка може вражати цілі на відстані понад 100 миль (приблизно понад 160 км). Джерело телеканалу не уточнило, чи увійде саме це озброєння до нового пакету військової допомоги.



США у травні схвалили виділення Україні військової допомоги на $40 млрд. Минулого тижня адміністрація Джо Байдена оголосила про новий пакет на $450 млн. До нього серед іншого увійшла реактивна система залпового вогню HIMARS.