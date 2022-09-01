США могли таємно передавати Україні зброю - Politico

17:40 23 серпня Київ, Україна

США таємно відправили в Україну оперативно-тактичний ракетний комплекс ATACMS. Також Україна могла отримати високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM, здатні вражати системи ППО.

Про це пише видання Politico з посиланням на американських експертів Майкла Вайсса, Джеймса Раштона та Тома Карако. Вони вказали, що щодо цього у Вашингтоні «ходить все більше чуток».



У тексті зазначається, що в офіційному повідомленні Конгресу про новий пакет військової допомоги Києву сказано, що зброя, що передається, «не обмежується» тим, що перераховується в списку.



У пакет на 775 млн доларів також увійшли керовані артилерійські снаряди Excalibur, раніше з'ясувало видання. В офіційній заяві Пентагону це озброєння не згадувалося.



Крім цього, раніше американці визнали, що таємно постачали Україні протирадіолокаційні ракети HARM - про це 9 серпня розповів заступник міністра оборони США Колін Каль. У жодному з попередніх пакетів американської допомоги ці снаряди не згадувалися, уточнював телеканал CNN. Уламки цих ракет знаходили на українській території, що свідчать про їхнє застосування українськими військовими.

«Коли ми вперше оголосили про постачання ракет HARM, то в заяві не було конкретної їхньої згадки. Ми повідомляли, що надаємо протирадіолокаційні можливості», - казав Каль.

Автори тексту наголошують, що роблять висновок про таємну передачу зброї на основі власних припущень, оскільки поки що ніхто з адміністрації президента США офіційно не підтвердив цю гіпотезу.

«Навіть якби поставки дійсно були, малоймовірно, що влада США повідомила б нам про це секретне рішення», — йдеться у статті.

До нового траншу американської допомоги увійдуть 16 гаубиць, боєприпаси для реактивних систем HIMARS, 1000 переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin, ракети HARM та інша зброя.



Нова партія американського озброєння може свідчити про підготовку української армії до ближніх контактних боїв, пише The New York Times.



У Білому домі зазначали, що ця зброя має підвищити мобільність ЗСУ на півдні. Зокрема, йдеться про 40 бронетранспортерів з катками для розмінування, легші гаубиці і безвідкатні гармати з дальністю стрільби не більше 4,5 кілометра.



Опитані газетою експерти розійшлися у думках щодо мотивів американців. Одні фахівці вважають, що це озброєння має бути корисним у контрнаступі. Інші припустили, що Сполучені Штати просто віддали запаси, які дозволять не порушити обороноздатність країни.