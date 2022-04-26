США змінюють стратегію щодо російсько-української війни

20:25 26 квітня Київ, Україна

Російські окупанти намагаються влаштувати в Україні війну на виснаження, тому США та їхні союзники поставили довгострокову мету: нищівну поразку РФ на полі бою, щоб вона більше не змогла повторно атакувати сусідні держави.

Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на своє джерело у Раді національної безпеки США.

Тезу про зміну довгострокової мети США в Україні підтвердив голова Пентагону Ллойд Остін, який нещодавно повернувся з Києва. Джерело каналу відзначило, що заява Остіна узгоджена з цілями США - "зробити це вторгнення стратегічним провалом для РФ".

"Одна з наших цілей полягала в тому, щоб обмежити здатність Росії робити щось подібне знову", - сказав міністр Остін.

Усвідомлення того, що РФ має ганебно програти, поступово приходить до західних політиків, особливо після звірств окупантів.

"Засоби контролю, які безпосередньо націлені на російську оборонну промисловість, щоб підірвати економічну та військову спроможність Росії загрожувати своїм сусідам і атакувати їх... Ми хочемо, щоб Україна здобула перемогу", - відзначило джерело.

Інші джерела повідомили CNN, що розгром росіян на полі бою в Україні є досяжною та реалістичною метою.



РФ значно послабить величезну кількість озброєння, яку отримує Україна. Це принесе стратегічну користь США, оскільки зброя - це "інвестиція в нейтралізацію російської армії та флоту на наступні десять років".