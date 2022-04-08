США позбавили низку російських авіакомпаній експортних привілеїв

18:08 07 квітня Київ, Україна

Мінторг Сполучених Штатів позбавив експортних привілеїв російські авіакомпанії "Аерофлот", Azur Air та Utair. Рішення пояснили "порушенням експортних санкцій, що продовжуються".



"Ми позбавляємо їх можливості не лише доступу до товарів зі США, а й реекспорту товарів американського походження з-за кордону. Будь-які компанії, які порушують наш експортний контроль, особливо ті, які роблять це на користь володимира путіна та на шкоду українському народу, відчують на собі всю силу правозастосовних заходів", – наголосила міністр торгівлі Джина Раймондо.



Заступник міністра торгівлі Дон Грейвс сказав, що сьогоднішніми діями вони надсилають чіткий сигнал тим, хто навмисно не підпорядковується заходам контролю.



«Кадри, які ми бачимо з України, демонструють варварство, жорстокість та кричущу зневагу до людського життя з боку володимира путіна. Міністерство торгівлі разом з усією адміністрацією Байдена-Харріс зробили швидкі та безпрецедентні дії, щоб гарантувати, що росія та її прихильники заплатять за свої дії», — заявив Грейвс.



Міністерство видало "накази про тимчасову відмову" щодо цих трьох компаній на 180 днів та з можливістю продовження цього терміну. Посередникам, які ігноруватимуть накази, також загрожуватимуть певні санкції з боку США.