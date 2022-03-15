США та Японія оголосили про нові санкції проти високопоставлених представників оборонного сектора РФ та депутатів Держдуми

Держдепартамент США оголосив про санкції щодо 11 високопосадовців оборонного сектору Росії. Про це йдеться у заяві відомства.
Серед тих, хто потрапить у списки санкцій — заступники міністра оборони Росії Олексій Криворучко, Тимур Іванов, Юнус-Бек Євкуров, Дмитро Булгаков, Юрій Садовенко, Микола Панков, Руслан Цаликов, Геннадій Жидко, голова Росгвардії Віктор Золотов, голова Федеральної служби з військово- технічному співробітництву Дмитро Шугаєв та гендиректор «Рособоронекспорту» Олександр Міхєєв. Їхні активи в США будуть заблоковані.
У свою чергу, уряд Японії ввів санкції проти 17 росіян, у тому числі 11 депутатів Держдуми, включаючи лідера КПРФ Геннадія Зюганова, а також власника компанії «Ренова» Віктора Вексельберга та членів сім'ї підприємця Юрія Ковальчука.
Нагадаємо, США, Євросоюз та інші країни ввели кілька раундів санкцій проти Росії після того, як вона визнала незалежність самопроголошених Донецької та Луганської народних республік і вторглася в Україну.. Обмеження торкнулися банківського сектору, авіації, низки високопоставлених політиків і чиновників, бізнесменів, а також особисто президента РФ Володимира Путіна та його оточення.
Серед тих, хто потрапить у списки санкцій — заступники міністра оборони Росії Олексій Криворучко, Тимур Іванов, Юнус-Бек Євкуров, Дмитро Булгаков, Юрій Садовенко, Микола Панков, Руслан Цаликов, Геннадій Жидко, голова Росгвардії Віктор Золотов, голова Федеральної служби з військово- технічному співробітництву Дмитро Шугаєв та гендиректор «Рособоронекспорту» Олександр Міхєєв. Їхні активи в США будуть заблоковані.
У свою чергу, уряд Японії ввів санкції проти 17 росіян, у тому числі 11 депутатів Держдуми, включаючи лідера КПРФ Геннадія Зюганова, а також власника компанії «Ренова» Віктора Вексельберга та членів сім'ї підприємця Юрія Ковальчука.
Нагадаємо, США, Євросоюз та інші країни ввели кілька раундів санкцій проти Росії після того, як вона визнала незалежність самопроголошених Донецької та Луганської народних республік і вторглася в Україну.. Обмеження торкнулися банківського сектору, авіації, низки високопоставлених політиків і чиновників, бізнесменів, а також особисто президента РФ Володимира Путіна та його оточення.
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