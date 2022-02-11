США та Японія домовилися про співпрацю, щоб стримати агресію РФ проти України

18:18 11 лютий Київ, Україна





Держсекретар та міністр закордонних справ підтвердили життєво важливе значення американо-японського альянсу для сприяння миру, безпеці та процвітанню в Індо-Тихоокеанському регіоні та за його межами. Вони зобов'язалися тісно співпрацювати, щоб утримати подальшу російську агресію проти України Державний секретар Ентоні Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ Японії Хаясі Есімаса в рамках чотиристороннього діалогу безпеки (Quad) за участю США , Японії, Індії та Австралії у Мельбурні.Держсекретар та міністр закордонних справ підтвердили життєво важливе значення американо-японського альянсу для сприяння миру, безпеці та процвітанню в Індо-Тихоокеанському регіоні та за його межами. Вони зобов'язалися тісно співпрацювати, щоб утримати подальшу російську агресію проти України

Про це повідомив держдеп США.



Також в офіційній заяві йдеться, що "секретар Блінкен подякував Японії за підтримку енергетичної безпеки Європи завдяки поставкам зрідженого газу до регіону".



У ході переговорів з австралійською колегою Мерій Пейн Блінкен також обмінявся "поглядами на виклики, які Китайська Народна Республіка та Росія представляють для заснованого на правилах міжнародного порядку".



Сторони обговорили "готовність Австралії підтримувати" європейських союзників.



Як повідомлялося, Блінкен заявив, що Кремль може розпочати новий наступ на Україну "у будь-який час і слід чітко вказати, що це включає час Олімпійських ігор".



Президент США Джо Байден застеріг, що у взаємодії із Росією ситуація може швидко вийти з-під контролю. "Ми не маємо справу з якоюсь терористичною організацією. Йдеться про одну з найбільших армій світу. Ситуація значно відрізняється і може швидко вийти з-під контролю".



Росія заперечує плани вторгнення.