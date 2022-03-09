США та Великобританія вводять заборону на весь імпорт енергоносіїв із РФ

18:58 08 березень Київ, Україна

Незважаючи на те, що рішення про заборону імпорту нафти і газу з Росії вдарить і по США, Вашингтон прийняв рішення зробити цей крок, оскільки експорт енергоносіїв забезпечує стабільний приплив грошових коштів до Росії, незважаючи на серйозні обмеження в її фінансовому секторі.

"США вводить заборону на весь імпорт енергоносіїв із РФ, включаючи нафту та газ. У США розуміють, що європейські союзники не зможуть приєднатися до заборони", – сказав глава США Джо Байден у своєму відеозверненні.

Цей крок слідує за закликом президента України Володимира Зеленського до офіційних осіб США та Заходу припинити імпорт.

США діятимуть наодинці, але у тісній співпраці з європейськими союзниками, які більшою мірою залежать від постачання енергоресурсів із Росії. Європейські країни заявили, що планують зменшити свою залежність від Росії у своїх енергетичних потребах, але заповнення порожнечі без шкоди для їхньої економіки, ймовірно, займе деякий час. На природний газ із Росії припадає третина споживання викопного палива у Європі. США не імпортують російський газ.

У коментарях Байден сказав, що заборона на російську нафту стане "потужним ударом" по "війні Путіна", але попередив американців, що "захист свободи дорого обійдеться".



Середня ціна за галон бензину в США досягла рекордних 4,17 долара у вівторок, незадовго до того, як Байден офіційно оголосив про заборону імпорту російської нафти.

Після США своє заявлення оприлюднив уряд Великої Британії. Вони мають намір припинити імпорт російської нафти до кінця 2022 року. На цей момент російські поставки складають 8% загального імпорту до Британії, а 18% британського дизельного палива надходить з Росії.