США та Великобританія ввели санкції проти членів групи Trickbot з росії

Уряд Сполучених Штатів спільно з Великобританією прийняв рішення ввести санкції проти одинадцяти осіб, які є членами кіберзлочинної групи Trickbot з росії.
Про це оголосило Міністерство фінансів США через офіційне повідомлення від Офісу контролю за іноземними активами.
У повідомленні наголошується, що росія давно стала притулком для кіберзлочинців, включаючи групу Trickbot.
Водночас Міністерство юстиції США оголосило про формальні звинувачення проти дев'ятьох членів групи, пов'язаних з використанням шкідливого програмного забезпечення Trickbot та програм-вимагачів Conti. Семеро з цих дев'яти осіб були внесені до списку санкцій, опублікованого в четвер.
За словами представників Міністерства фінансів, санкції накладаються на ключових російських членів групи Trickbot, які керують цією організацією та мають зв'язки з російськими спецслужбами..
Група Trickbot націлена на атаки проти уряду США, а також американських компаній, включаючи медичні установи. У період пандемії COVID-19, Trickbot здійснювала кібератаки проти багатьох постачальників критично важливої інфраструктури та медичних послуг у Сполучених Штатах.
Про це оголосило Міністерство фінансів США через офіційне повідомлення від Офісу контролю за іноземними активами.
У повідомленні наголошується, що росія давно стала притулком для кіберзлочинців, включаючи групу Trickbot.
Водночас Міністерство юстиції США оголосило про формальні звинувачення проти дев'ятьох членів групи, пов'язаних з використанням шкідливого програмного забезпечення Trickbot та програм-вимагачів Conti. Семеро з цих дев'яти осіб були внесені до списку санкцій, опублікованого в четвер.
За словами представників Міністерства фінансів, санкції накладаються на ключових російських членів групи Trickbot, які керують цією організацією та мають зв'язки з російськими спецслужбами..
Група Trickbot націлена на атаки проти уряду США, а також американських компаній, включаючи медичні установи. У період пандемії COVID-19, Trickbot здійснювала кібератаки проти багатьох постачальників критично важливої інфраструктури та медичних послуг у Сполучених Штатах.
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