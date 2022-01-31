США та Великобританія посилюють санкційний тиск на Росію через Україну

Сполучені Штати та Великобританія в неділю оголосили про нові «руйнівні» економічні санкції проти Росії, оскільки Вашингтон та його союзники з НАТО активізують зусилля щодо стримування будь-якого вторгнення в Україну.
Побоювання неминучого вторгнення посилилися останніми днями, незважаючи на спростування Москви та прохання президента України не розпалювати «паніку» щодо масового нарощування російських військ на кордоні.
У Вашингтоні голова сенатського комітету з міжнародних відносин заявив, що дуже важливо, щоб Сполучені Штати направили президентові Росії Володимиру Путіну потужний сигнал про те, що будь-яка подібна агресія коштуватиме дуже дорого.
Сенатор Боб Менендес в ефірі CNN заявив, що "Путін не зупиниться в Україні". Він зазначив, що деякі санкції можуть бути накладені за дії, які Росія вже зробила щодо України, включаючи кібератаки, але саме «руйнівні санкції, які врешті-решт поламають Росію», будуть введені, якщо Москва вторгнеться на територію України.
Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Білий дім тісно співпрацює з Сенатом і що будь-які санкційні заходи будуть добре узгоджені з санкціями, що виходять від європейських союзників.
У Лондоні міністр закордонних справ Ліз Трасс заявила, що наступного тижня Великобританія оприлюднить закон про санкції, спрямований проти широкого кола економічних інтересів Росії.
"Путінським олігархам ніде буде сховатися", - сказала Трасс Sky News.
Аналітики кажуть, що низка санкцій, що стосуються російських банків та фінансових установ, не тільки вплине на повсякденне життя по всій Росії, а й може потрясти великі економіки Європи та інших країн.
Західні лідери продовжують застосовувати метод батога та пряника, нарощуючи військову допомогу Україні, але також докладаючи повноцінні дипломатичні зусилля для розрядки кризи.
Великобританія готується запропонувати НАТО "велике" розгортання військ, зброї, військових кораблів та літаків, заявив у суботу прем'єр-міністр Борис Джонсон. Водночас очікується, що він поговорить із Путіним наступного тижня.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у неділю привітав посилення військової підтримки з боку Великобританії, а також підтримав «дипломатичну ініціативу» Лондона.
Побоювання неминучого вторгнення посилилися останніми днями, незважаючи на спростування Москви та прохання президента України не розпалювати «паніку» щодо масового нарощування російських військ на кордоні.
У Вашингтоні голова сенатського комітету з міжнародних відносин заявив, що дуже важливо, щоб Сполучені Штати направили президентові Росії Володимиру Путіну потужний сигнал про те, що будь-яка подібна агресія коштуватиме дуже дорого.
Сенатор Боб Менендес в ефірі CNN заявив, що "Путін не зупиниться в Україні". Він зазначив, що деякі санкції можуть бути накладені за дії, які Росія вже зробила щодо України, включаючи кібератаки, але саме «руйнівні санкції, які врешті-решт поламають Росію», будуть введені, якщо Москва вторгнеться на територію України.
Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Білий дім тісно співпрацює з Сенатом і що будь-які санкційні заходи будуть добре узгоджені з санкціями, що виходять від європейських союзників.
У Лондоні міністр закордонних справ Ліз Трасс заявила, що наступного тижня Великобританія оприлюднить закон про санкції, спрямований проти широкого кола економічних інтересів Росії.
"Путінським олігархам ніде буде сховатися", - сказала Трасс Sky News.
Аналітики кажуть, що низка санкцій, що стосуються російських банків та фінансових установ, не тільки вплине на повсякденне життя по всій Росії, а й може потрясти великі економіки Європи та інших країн.
Західні лідери продовжують застосовувати метод батога та пряника, нарощуючи військову допомогу Україні, але також докладаючи повноцінні дипломатичні зусилля для розрядки кризи.
Великобританія готується запропонувати НАТО "велике" розгортання військ, зброї, військових кораблів та літаків, заявив у суботу прем'єр-міністр Борис Джонсон. Водночас очікується, що він поговорить із Путіним наступного тижня.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у неділю привітав посилення військової підтримки з боку Великобританії, а також підтримав «дипломатичну ініціативу» Лондона.
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