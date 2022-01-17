США і Великобританія об'єднали зусилля в протидії агресії РФ

06:52 04 травень Київ, Україна

Глави зовнішньополітичних відомств США та Великобританії Ентоні Блінкен і Домінік Рааб зробили заяву про приєднання Сполученого Королівства "до США в процесі притягнення Росії до відповідальності", висловили взаємну підтримку і подяку в питаннях триваючої агресивної політики Росії на сході України.



Про це вони заявили під час брифінгу за результатами переговорів.

"Ми з Тоні (Блінкеном. - ред.) обговорили цілий комплекс питань безпеки - Іран, Афганістан, постійна стурбованість щодо Росії, зокрема, на кордоні з Україною. Ми стоїмо пліч-о-пліч в цих питаннях, і я вітаю тверду прихильність США Альянсу НАТО", - підкреслив міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб.

Держсекретар Блінкен, зі свого боку, подякував Сполученому Королівству за те, що вони "приєдналися до США в процесі залучення Росії до відповідальності" за її нерозумні й агресивні дії.

"Ми підтвердили нашу непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, куди я вирушу також на цьому тижні", - зазначив глава американського зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен почав європейське турне, в ході якого заплановано його візити до Великобританії для участі в зустрічі G7, а також в Україну. Він відвідає Україну 5-6 травня.