США і Великобританія об'єднали зусилля в протидії агресії РФ

Глави зовнішньополітичних відомств США та Великобританії Ентоні Блінкен і Домінік Рааб зробили заяву про приєднання Сполученого Королівства "до США в процесі притягнення Росії до відповідальності", висловили взаємну підтримку і подяку в питаннях триваючої агресивної політики Росії на сході України.
Про це вони заявили під час брифінгу за результатами переговорів.
Держсекретар Блінкен, зі свого боку, подякував Сполученому Королівству за те, що вони "приєдналися до США в процесі залучення Росії до відповідальності" за її нерозумні й агресивні дії.
Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен почав європейське турне, в ході якого заплановано його візити до Великобританії для участі в зустрічі G7, а також в Україну. Він відвідає Україну 5-6 травня.
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