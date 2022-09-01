США та союзники домовилися запровадити "стелю" цін на російську нафту

12:34 01 вересня Київ, Україна

США та інші члени «Великої сімки» домовилися про удар по нафтових доходах росії, зараз представники країн продовжують переговори щодо деталей угоди, яка, як очікується, буде представлена в п'ятницю, 2 вересня.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела, близькі до переговорів.



Видання зазначає, що доопрацьований план створює «новий фронт протистояння з росією», метою якого тепер стануть прибутки агресора від енергоносіїв, на які припадає близько половини надходжень до бюджету. Граничні ціни на російську нафту, за задумом країн G7, мають бути встановлені на такому рівні, щоб одночасно знизити доходи росії, але при цьому не відбити бажання постачати цю нафту на світовий ринок.



Досягнути цього передбачається дозволом для західних страховиків, на які зараз припадає близько 90% всього ринку танкерних перевезень, страхувати судна з російською нафтою, але лише в тому випадку, якщо ціна постачання задовольняє вимогам «стелі» — тобто знаходиться нижче за встановлену ціну. «Гранична ціна» зараз є одним із предметів дискусій країн G7, конкретний орієнтир ціни видання не наводить, зазначаючи, що зараз американські сорти нафти торгуються в районі $90 за барель, а російська продається з дисконтом до ринкової ціни приблизно $20. Крім обмежень нафтових цін обговорюється також запровадження аналогічного заходу проти мазуту.



Певні розбіжності є і щодо наслідків запровадження європейського нафтового ембарго, яке набуде чинності з 5 грудня 2022 року і міститиме, зокрема, заборону на страхування суден, що перевозять російську нафту. США вважають, що європейське ембарго може значно розігнати ціни на енергоносії, аж до $140 за барель. Сумніви є і щодо кількості країн, які будуть готові приєднатися до обмежень поза G7. Видання зазначає, що переконати Китай та Індію — двох головних покупців російської нафти на цей момент — навряд чи вдасться, проте сам факт запровадження "стелі" цін вже вдарить по цінах на російську нафту та скоротить її прибутки.



Європейські чиновники сподіваються, що до обмежень приєднаються й інші країни, включаючи Туреччину, Єгипет та Південну Африку. Американські чиновники наполягають, що навіть за невеликої кількості учасників коаліції, росії доведеться витрачати додаткові ресурси на пошук обходу санкцій, що також вдарить по ресурсах москви і негативно позначиться на можливостях бюджету та продовження війни. Побоювання викликає і думка про намір росії різко скоротити постачання нафти на світові ринки, отримавши вигоду від різкого стрибка цін на нафту, проте США впевнені, що це просто підірве нафтову галузь росії, що так постраждала від санкцій, і що влада не піде на цей крок через занадто високі ризики.



Російська сторона раніше неодноразово лякала світову громадськість, що у разі запровадження граничних цін на російську нафту ціни на енергоносії значно зростуть, що призведе до розгону інфляції та гальмування світової економіки. Більше того, російська влада стверджувала, що не готова продавати нафту собі на збиток. ЄС та країни G7 раніше розглядали можливість встановити граничні ціни на російську нафту в районі $40-60.