США і Росія обговорили можливість проведення саміту постійної «п'ятірки»

07:46 14 липень Київ, Україна

Керівники зовнішньополітичних відомств Росії та США Сергій Лавров і Майкл Помпео обговорили під час проведеного у понеділок телефонної розмови можливість проведення зустрічі лідерів постійної "п'ятірки" Ради Безпеки ООН в доступному для огляду майбутньому, а також торкнулися тем Афганістану і невтручання у виборчі процеси. Про це йдеться в письмовій заяві, яку поширила пізніше в той же день глава прес-служби Держдепартаменту США Морган Ортегус.

"Держсекретар Майкл Помпео сьогодні (у понеділок - прим. Ред.) Провів бесіду з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Держсекретар Помпео і міністр Лавров обговорили скликання [зустрічі] лідерів постійної "п'ятірки" [Ради Безпеки] в найближчому майбутньому, щоб відзначити 75-ту річницю заснування Об'єднаних Націй ", - зазначила Ортегус.

Крім того, заявила вона, співрозмовники "обговорили питання, що викликають взаємну стурбованість, включаючи Афганістан". "Держсекретар торкнувся питання забезпечення безпеки виборів", - додала Ортегус.

Помпео на своїй сторінці в Twitter написав, що вони розглянули з Лавровим можливість проведення "саміту постійної" п'ятірки ", щоб відзначити 75-ту річницю заснування ООН, що святкується в нинішньому році".

Посол РФ в США Анатолій Антонов повідомив 8 липня, що ні терміни, ні місце проведення саміту поки не визначені. За його словами, Москва розраховує обговорити на цій зустрічі на вищому рівні всіх ключових питань, що впливають на глобальну політику, безпеку та економіку.

Ініціативу проведення зустрічі лідерів країн "п'ятірки" СБ ООН висунув 23 січня, виступаючи на Всесвітньому форумі пам'яті жертв голокосту, президент Росії Володимир Путін. Її підтримали всі інші держави "п'ятірки" - Великобританія, Китай, США і Франція.