США і Польща підписали ядерну угоду

20:44 19 жовтня Київ, Україна

Польща має намір розширити і збільшити свій ядерний потенціал за допомогою США , тим самим знизивши свою енергетичну залежність від Росії.

США і Польща уклали угоду про співпрацю в області розширення, модернізації та розвитку польської ядерної енергетичної програми.

Про це сказав американський міністр енергетики Ден Бруйетт, повідомляє ТАСС в понеділок, 19 жовтня.

"Це наступний крок в рамках нашого історичного партнерства з Польщею. Ми віддані роботі з нашими союзниками по всьому світу, щоб допомогти їм з їхньою енергетичною безпекою, енергетичною незалежністю, з розвитком альтернативних джерел енергії, із забезпеченням конкуренції на їхніх енергетичних ринках. А у випадку з Польщею ми допомагаємо знизити її енергетичну залежність від Росії", - розповів Бруйетт і додав, що підписав документ "кілька хвилин тому".

В рамках домовленостей в Польщі також будуть побудовані шість великих ядерних реакторів.



"Це відновить конкурентоспроможність ядерної енергетики США", - зазначив Бруйетт, уточнивши, що в двосторонній угоді "безліч деталей".



Він підкреслив, що, згідно із законодавством Сполучених Штатів, американські технології не можуть бути використані у військових цілях.



Відповідно до досягнутих домовленостей, Варшава закупить американські технології на суму $18 млрд.



"Ця 30-річна угода перша в своєму роді, є міцним зв'язком в сфері енергетики між Сполученими Штатами і Польщею", - відзначили в американському Міненерго.