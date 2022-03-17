США і Польща підписали ядерну угоду

Польща має намір розширити і збільшити свій ядерний потенціал за допомогою США, тим самим знизивши свою енергетичну залежність від Росії.
США і Польща уклали угоду про співпрацю в області розширення, модернізації та розвитку польської ядерної енергетичної програми.
Про це сказав американський міністр енергетики Ден Бруйетт, повідомляє ТАСС в понеділок, 19 жовтня.
В рамках домовленостей в Польщі також будуть побудовані шість великих ядерних реакторів.
"Це відновить конкурентоспроможність ядерної енергетики США", - зазначив Бруйетт, уточнивши, що в двосторонній угоді "безліч деталей".
Він підкреслив, що, згідно із законодавством Сполучених Штатів, американські технології не можуть бути використані у військових цілях.
Відповідно до досягнутих домовленостей, Варшава закупить американські технології на суму $18 млрд.
"Ця 30-річна угода перша в своєму роді, є міцним зв'язком в сфері енергетики між Сполученими Штатами і Польщею", - відзначили в американському Міненерго.
"Це відновить конкурентоспроможність ядерної енергетики США", - зазначив Бруйетт, уточнивши, що в двосторонній угоді "безліч деталей".
Він підкреслив, що, згідно із законодавством Сполучених Штатів, американські технології не можуть бути використані у військових цілях.
Відповідно до досягнутих домовленостей, Варшава закупить американські технології на суму $18 млрд.
"Ця 30-річна угода перша в своєму роді, є міцним зв'язком в сфері енергетики між Сполученими Штатами і Польщею", - відзначили в американському Міненерго.
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