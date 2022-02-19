США та НАТО: Росія нарощує, а не скорочує військову присутність на кордоні з Україною

08:42 17 лютий Київ, Україна

Росія нарощує свій військовий контингент, незважаючи на заяви Москви про виведення частини військ, заявили в НАТО та Держдепі США

"Російських сил більше, а не менше, знаходиться на (українському) кордоні, і вони висуваються на бойові позиції", - заявив журналістам представник Держдепартаменту Нед Прайс.

У Брюсселі на зустрічі міністрів оборони 30 держав-членів альянсу генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав: «Ми чули сигнали з Москви про готовність продовжувати дипломатичні зусилля. Але поки що ми не бачимо жодної деескалації на місцях. Навпаки, схоже, що Росія продовжує нарощувати військову міць».



Глава естонської розвідки Мікк Марран заявив, що Росія завдасть обмеженого удару по Україні, включаючи ракетний обстріл, і займе ключову територію.

«Зараз ми вважаємо, що вони уникатимуть міст із великим населенням, оскільки для контролю над цими районами потрібно багато військ», — сказав він журналістам. «Але немає чіткого розуміння того, який шлях можуть використати російські війська».

Американські та українські офіційні особи заявили, що не бачили жодних доказів виведення Росією частини із 150 000 військовослужбовців, дислокованих на північних, східних та південних кордонах України. Навпаки, останніми днями Росія додала до 7000 військовослужбовців біля кордону з Україною, повідомив журналістам високопосадовець адміністрації.



Rochan Consulting, незалежна польська оборонна консалтингова фірма, яка відслідковує пересування військових за допомогою супутникових зображень, повідомила у звіті, що після заяви Москви про те, що вона відправляє частину військ на свої бази, до України прибуло більше російських військових ешелонів.

«Немає жодних вказівок на те, що війська виводяться. Насправді все навпаки», - йдеться у повідомленні.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у програмі ABC «Доброго ранку, Америка»: «На жаль, між тим, що Росія говорить і робить, є різниця, і те, що ми бачимо, не є значним відступом».

"Навпаки, ми продовжуємо бачити сили, особливо сили в авангарді будь-якого поновлення агресії проти України, які продовжують перебувати біля кордону, масово біля кордону", - додав він.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила журналістам: «Ми підійшли до того моменту, коли, на нашу думку, напад може статися у будь-який час, і цьому передуватиме сфабрикований привід, який росіяни використовують для початку вторгнення».



У середу НАТО наказало своїм командирам розробити плани нових бойових груп на південно-східному фланзі Альянсу.

"Наше військове командування тепер пропрацює деталі і докладе протягом декількох тижнів", - сказав Столтенберг. Ми не знаємо, що буде в Україні, але ситуація вже продемонструвала, що ми стикаємося з кризою європейської безпеки.

Він сказав, що розгляд нових бойових частин НАТО, розміщених у Центральній та Південно-Східній Європі, є відповіддю на спроби Росії залякати інші країни.

"З жалем повинен сказати, що це нова норма в Європі", - додав він.

Офіційні особи США минулими вихідними дали зрозуміти, що, на їхню думку, Росія може вторгнутися в середу. Але цього не сталося, і українці вшанували цей момент як день єднання.



Але в середу представники Держдепартаменту заявили, що побоювання США щодо можливого російського вторгнення не зменшилися.

«Це може статися завтра. Це може статися наступного тижня. Це може статися до закінчення Олімпійських ігор. Я хочу бути гранично ясним. Наше занепокоєння не зменшилося ні на йоту», - сказав представник Держдепартаменту Прайс під час брифінгу в середу.

Прайс додав, що Державний департамент створив цільову групу по Україні для реагування на події, що швидко змінюються, на тлі військових загроз Росії проти України.

"Ця цільова група працює з великою командою, в яку входять багато елементів цієї будівлі (Держдепартаменту)", - сказав Прайс.

Кремль, однак, висміював думку західних аналітиків про неминучість війни, а прессекретар Дмитро Пєсков повідомив журналістам, що президент Росії Володимир Путін «іноді навіть жартує з цього приводу, питаючи, чи відомий точний час початку війни».



На запитання німецької щоденної газети Welt, чи збирається Росія атакувати в середу, посол Росії в Європейському Союзі Володимир Чижов уїдливо зауважив: «Війни в Європі рідко починаються в середу».

"Ні наступного тижня, ні наступного місяця не буде ескалації", - сказав він.

Пєсков заявив, що Путін виступає за переговори і розцінив готовність Байдена продовжити дипломатичні переговори як позитивний знак.