США та НАТО: Росія нарощує, а не скорочує військову присутність на кордоні з Україною

Росія нарощує свій військовий контингент, незважаючи на заяви Москви про виведення частини військ, заявили в НАТО та Держдепі США.
У Брюсселі на зустрічі міністрів оборони 30 держав-членів альянсу генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав: «Ми чули сигнали з Москви про готовність продовжувати дипломатичні зусилля. Але поки що ми не бачимо жодної деескалації на місцях. Навпаки, схоже, що Росія продовжує нарощувати військову міць».
Глава естонської розвідки Мікк Марран заявив, що Росія завдасть обмеженого удару по Україні, включаючи ракетний обстріл, і займе ключову територію.
Американські та українські офіційні особи заявили, що не бачили жодних доказів виведення Росією частини із 150 000 військовослужбовців, дислокованих на північних, східних та південних кордонах України. Навпаки, останніми днями Росія додала до 7000 військовослужбовців біля кордону з Україною, повідомив журналістам високопосадовець адміністрації.
Rochan Consulting, незалежна польська оборонна консалтингова фірма, яка відслідковує пересування військових за допомогою супутникових зображень, повідомила у звіті, що після заяви Москви про те, що вона відправляє частину військ на свої бази, до України прибуло більше російських військових ешелонів.
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у програмі ABC «Доброго ранку, Америка»: «На жаль, між тим, що Росія говорить і робить, є різниця, і те, що ми бачимо, не є значним відступом».
Прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила журналістам: «Ми підійшли до того моменту, коли, на нашу думку, напад може статися у будь-який час, і цьому передуватиме сфабрикований привід, який росіяни використовують для початку вторгнення».
У середу НАТО наказало своїм командирам розробити плани нових бойових груп на південно-східному фланзі Альянсу.
Він сказав, що розгляд нових бойових частин НАТО, розміщених у Центральній та Південно-Східній Європі, є відповіддю на спроби Росії залякати інші країни.
Офіційні особи США минулими вихідними дали зрозуміти, що, на їхню думку, Росія може вторгнутися в середу. Але цього не сталося, і українці вшанували цей момент як день єднання.
Але в середу представники Держдепартаменту заявили, що побоювання США щодо можливого російського вторгнення не зменшилися.
Прайс додав, що Державний департамент створив цільову групу по Україні для реагування на події, що швидко змінюються, на тлі військових загроз Росії проти України.
Кремль, однак, висміював думку західних аналітиків про неминучість війни, а прессекретар Дмитро Пєсков повідомив журналістам, що президент Росії Володимир Путін «іноді навіть жартує з цього приводу, питаючи, чи відомий точний час початку війни».
На запитання німецької щоденної газети Welt, чи збирається Росія атакувати в середу, посол Росії в Європейському Союзі Володимир Чижов уїдливо зауважив: «Війни в Європі рідко починаються в середу».
На запитання німецької щоденної газети Welt, чи збирається Росія атакувати в середу, посол Росії в Європейському Союзі Володимир Чижов уїдливо зауважив: «Війни в Європі рідко починаються в середу».
Пєсков заявив, що Путін виступає за переговори і розцінив готовність Байдена продовжити дипломатичні переговори як позитивний знак.
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