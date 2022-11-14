США та їхні союзники планують зберегти санкції проти росії після війни

16:18 14 листопада Київ, Україна

США та їхні союзники не планують повністю знімати з росії санкції після закінчення війни в Україні, у разі укладення мирної угоди, на Заході проведуть аналіз введених щодо росії обмежень та їхнього коригування.

Про це заявила глава американського Мінфіну Джанет Єллен в інтерв'ю Wall Street Journal.

«У контексті якоїсь мирної угоди коригування санкцій можливе, і може бути доречним. Але, з урахуванням того, що сталося, деякі санкції повинні залишитися в силі», — наголосила вона.

При цьому міністр зазначила, що поки що росія не намагалася розпочати переговори на умовах, дійсно прийнятних для України, тож предметно обговорювати цю тему передчасно.



Раніше США анонсували нові санкції щодо росії. Під обмеження підпадуть 14 фізичних та 28 юридичних осіб, які займалися закупівлями військових технологій для кремля.



США та їхні союзники прагнуть послабити військовий потенціал росії, намагаючись позбавити її доступу до передових технологій і чинити тиск на фінансову систему. Тим не менш, цього року росія отримала великі доходи від продажу енергоносіїв. У зв'язку з цим Єллен очолила зусилля країн «Великої сімки» щодо встановлення стелі цін на російську нафту.



Обмеження не дозволить фірмам з ЄС та Австралії страхувати такі поставки, якщо барелі будуть продаватися вище за межу, рівень якої поки що обговорюється. До угоди має намір приєднатися і Велика Британія. Таким чином страховий бойкот стане практично тотальним: у Лондоні базується Міжнародна група клубів взаємного страхування судновласників (International Group of P&I Clubs, або IG P&I) — у сумі вони обслуговують близько 90% світового тоннажу морських суден.



На цей момент ЄС ухвалив уже 8 пакетів санкцій проти росії. За даними Єврокомісії, сумарно вони торкнулися торкнулися близько 34% європейського експорту в росії і майже 60% імпорту. Вартість всіх обмежень наблизилася до €123 млрд.