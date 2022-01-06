США та Німеччина обіцяють «швидку відповідь», якщо агресія Росії проти України посилиться

США та Німеччина підтвердили свою постійну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, попередивши про «швидкі» та «важкі наслідки» вторгнення РФ до сусідньої країни.



Нове попередження надійшло за кілька днів до запланованих наступного тижня переговорів між США та Росією у Женеві.

"І Німеччина, і Сполучені Штати розглядають дії РФ щодо України як виклик миру та стабільності в Європі.. Росія прагне отримати гарантії того, що НАТО не піде на прохання України щодо членства у військовому альянсі Заходу та відмовитися від своєї військової участі у Центральній та Східній Європі.



Російські офіційні особи заявили, що президент Володимир Путін попередив Байдена під час телефонного дзвінка минулого тижня, що будь-які нові жорсткі санкції, введені щодо Росії, "будуть колосальною помилкою, яка спричинить серйозні наслідки", - повідомляє Associated Press.



США відправляли в Україну стрілецьку зброю та боєприпаси, а також протитанкові ракети Javelin, які, за їхніми словами, мають використовуватись лише в обороні.



Україна не є членом НАТО, але вже понад десять років подавала прохання про приєднання до альянсу, і ця позиція тривалий час викликала гнів Росії.