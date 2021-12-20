США і Німеччина не врегулювали розбіжності по ПП-2

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Розбіжності по "Північному потоку - 2" збереглися після зустрічі глави Держдепартаменту США Ентоні Блінкена з міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом

Про це Блінкен повідомив після зустрічі з Маасом в середу, 24 березня, повідомляє ТАСС.

"Німеччина - один з наших найближчих союзників, у нас залишаються глибокі розбіжності по Північному потоку-2, але ми не дозволимо цьому перешкоджати нашій роботі з інших питань на благо жителів наших країн", - заявив він.

Блінкен уточнив, що США прямо попередили Німеччину, що компанії, задіяні в будівництві газопроводу, можуть підпасти під санкції.

"Я прямо заявив міністру Маасу, що фірми, які зайняті в будівництві цього газопроводу, ризикують підпасти під санкції. Ми будемо уважно стежити за будь-якою діяльністю по добудові або сертифікації газопроводу, і якщо це станеться, то ми виявимо рішучість в накладенні санкцій", - сказав він, додавши, що ці розбіжності не заважають решті співпраці США і Німеччини.

Варто зазначити, що сьогодні питання Північного потоку-2 також обговорили міністри закордонних справ країн НАТО.

"У НАТО є розбіжності з цієї теми. Немає причин це приховувати", - заявив генсек альянсу Йенс Столтенберг.

За його словами, НАТО, принаймні, може бути платформою для обговорення теми газопроводу.