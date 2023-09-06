США та Європа розробляють плани щодо довгострокової військової допомоги Україні — WSJ

17:48 29 серпня Київ, Україна

Сполучені Штати разом із європейськими союзниками розробляють плани щодо довгострокової військової допомоги Україні.



Про це повідомляє The Wall Street Journal.



У матеріалі наголошується, що відповідні дії потрібні, щоб унеможливити перемогу росії на полі бою і переконати кремль у тому, що підтримка Києва з боку Заходу не похитнеться.



Газета вказує, що такі зусилля ґрунтуються на зобов'язаннях, ухвалених під час липневого саміту НАТО в Литві.



До речі, близько 18 держав, які не входять до G7, підписали ініціативу надання довгострокової допомоги Україні, включаючи Нідерланди, Швецію та інші європейські країни.



Декларація G7 про підтримку України

12 липня прем'єр Японії Фуміо Кісіда заявив, що лідери G7 погодили спільну Декларацію про підтримку України. Усі погодилися, що однобічність та спроби змінити статус-кво силою неприйнятні.



Кожна країна-член G7 працюватиме з Україною над конкретними довгостроковими зобов'язаннями та домовленостями у сфері безпеки.