США та Європа підтримують навчання українських пілотів на F-16 у терміновому режимі

"Після завершення самітів НАТО і G7 президент Джо Байден підтвердив наш твердий намір підтримувати поставки винищувачів F-16 в Україну. Початок цього навчання стоїть на першому місці у наших пріоритетах. Ми знаходилися в активній взаємодії з європейськими союзниками та нашими друзями, щоб забезпечити найбільш оперативний та успішний початок цієї програми", - наголосив Кірбі.