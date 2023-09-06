США та Європа підтримують навчання українських пілотів на F-16 у терміновому режимі

11:17 17 серпня Київ, Україна

У Білому домі повідомили про поточні зусилля Сполучених Штатів спільно з партнерами з європейських країн, спрямованих на організацію початку навчання українських пілотів на винищувачах F-16 у найкоротші терміни.

Згідно з заявою на пресбрифінгу Джона Кірбі, координатора стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США, дії спрямовані на активну співпрацю з союзниками з Європи з метою оперативного запуску програми навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Проте слід зазначити, що Кірбі також наголосив на відсутності нових даних щодо поточного статусу навчальних заходів для українських пілотів.
 
"Після завершення самітів НАТО і G7 президент Джо Байден підтвердив наш твердий намір підтримувати поставки винищувачів F-16 в Україну. Початок цього навчання стоїть на першому місці у наших пріоритетах. Ми знаходилися в активній взаємодії з європейськими союзниками та нашими друзями, щоб забезпечити найбільш оперативний та успішний початок цієї програми", - наголосив Кірбі.