США та Європа підтримують навчання українських пілотів на F-16 у терміновому режимі

У Білому домі повідомили про поточні зусилля Сполучених Штатів спільно з партнерами з європейських країн, спрямованих на організацію початку навчання українських пілотів на винищувачах F-16 у найкоротші терміни.
Згідно з заявою на пресбрифінгу Джона Кірбі, координатора стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США, дії спрямовані на активну співпрацю з союзниками з Європи з метою оперативного запуску програми навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
Проте слід зазначити, що Кірбі також наголосив на відсутності нових даних щодо поточного статусу навчальних заходів для українських пілотів.
Згідно з заявою на пресбрифінгу Джона Кірбі, координатора стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США, дії спрямовані на активну співпрацю з союзниками з Європи з метою оперативного запуску програми навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
Проте слід зазначити, що Кірбі також наголосив на відсутності нових даних щодо поточного статусу навчальних заходів для українських пілотів.
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