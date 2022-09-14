США та Британії допомогли ЗСУ створити план наступу - ЗМІ

18:17 14 вересня Київ, Україна

ЗСУ у співпраці з американськими та британськими фахівцями та офіційними особами підготували план успішного контрнаступу на північному сході та на півдні України.

Про це повідомляє The New York Times.



Зазначається, що згідно з початковим планом, розробленим Генштабом ЗСУ за вказівкою президента Володимира Зеленського, українська армія мала провести масштабний контрнаступ на півдні країни з метою звільнення Херсона, щоб відрізати Маріуполь від російських сил на сході.



Однак у результаті моделювання, проведеного українськими та американськими військовими влітку, стало ясно, що такий наступ, швидше за все, приречений на провал.



Як заявив керівник політичного відділу Пентагону Колін Каль, це дозволило виявити ефективніші варіанти контрнаступу, які були представлені українському керівництву та вищому командуванню.

"Ми провели моделювання та настільні навчання. Вони показали, що деякі шляхи контрнаступу можуть бути успішнішими, ніж інші. Ми дали цю пораду, а потім українці зрозуміли її та ухвалили власне рішення", - розповів він.

Повідомляється, що протягом серпня на прохання українців чиновники США активізували передачу розвідувальних даних про становище російських військ, наголошуючи на слабких місцях у російських лініях.. Дані розвідки також вказували на те, що Москві важко буде швидко зміцнити свої війська на північному сході України або перекинути війська з півдня, навіть якщо вона виявить підготовку України до контрнаступу.

"Ми бачили, що росіяни перекинули багато своїх найкращих сил на південь у рамках підготовки до іншого контрнаступу, який розпочали українці. Тому в нас були підстави вважати, що через постійні проблеми з моральним духом і тиском з боку українців, у російських збройних силах можуть бути вогнища, які трохи тендітніші, ніж здається на папері", - заявив Каль.

Зазначається, що для забезпечення успіху настання США збільшили постачання Україні озброєнь.



За словами українських та американських офіційних осіб, південь зараз є найважливішим напрямком воєнних дій.