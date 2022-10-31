США хочуть, щоб Євросоюз ввів санкції проти Китаю - Bloomberg

Сполучені Штати закликають Європейський Союз запровадити санкції проти Китаю, подібні до експортних обмежень, які вже діють щодо росії.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.
Як зазначає видання, ці розмови виникли на тлі обговорення офіційними особами Європейського Союзу та США порядку денного наступного торгового форуму високого рівня, що відбудеться на початку грудня.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.
Як зазначає видання, ці розмови виникли на тлі обговорення офіційними особами Європейського Союзу та США порядку денного наступного торгового форуму високого рівня, що відбудеться на початку грудня.
За даними Bloobmberg, поки ЄС не схильний розглядати такий самий підхід до Китаю, як до росії через різницю в обставинах, які можуть розглядатися як підстави для введення санкцій. Водночас один із співрозмовників видання сказав, що сторони можуть дійти згоди щодо обмеження торгівлі товарами, які може використовувати Пекін для зміцнення свого військового потенціалу.
При цьому незрозуміло, чи буде ця тема піднята під час зустрічі торгового представника США Кетрін Тай з міністрами торгівлі ЄС, які перебувають у Празі на неформальній зустрічі в понеділок, 31 жовтня. Офіційний Вашингтон заперечує наявність таких планів.
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