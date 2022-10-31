США хочуть, щоб Євросоюз ввів санкції проти Китаю - Bloomberg

14:06 31 жовтня Київ, Україна





Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.



Як зазначає видання, ці розмови виникли на тлі обговорення офіційними особами Європейського Союзу та Сполучені Штати закликають Європейський Союз запровадити санкції проти Китаю, подібні до експортних обмежень, які вже діють щодо росії.Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.Як зазначає видання, ці розмови виникли на тлі обговорення офіційними особами Європейського Союзу та США порядку денного наступного торгового форуму високого рівня, що відбудеться на початку грудня.

"Союзники співпрацюють щодо обмеження експорту до москви після того, як президент володимир путін вторгся в Україну, і адміністрація Байдена розглядає можливість обміну інформацією та координації правозастосування для посилення власних двосторонніх обмежень експорту до Китаю", - пишуть журналісти.

За даними Bloobmberg, поки ЄС не схильний розглядати такий самий підхід до Китаю, як до росії через різницю в обставинах, які можуть розглядатися як підстави для введення санкцій. Водночас один із співрозмовників видання сказав, що сторони можуть дійти згоди щодо обмеження торгівлі товарами, які може використовувати Пекін для зміцнення свого військового потенціалу.



При цьому незрозуміло, чи буде ця тема піднята під час зустрічі торгового представника США Кетрін Тай з міністрами торгівлі ЄС, які перебувають у Празі на неформальній зустрічі в понеділок, 31 жовтня. Офіційний Вашингтон заперечує наявність таких планів.