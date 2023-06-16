США готують навчання українських військових на танках M1A1 Abrams

США готуються розпочати навчання українських військових на танках M1A1 Abrams "найближчими тижнями".
Офіційний представник Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер, поділився цією інформацією із "Голосом Америки".
За інформацією високопоставленого військового джерела, близько 250 українських військовослужбовців прибудуть до Німеччини для участі у навчаннях цього тижня.
Під час навчань українці навчатимуться на 31 танку Abrams, які були доставлені до Німеччини на початку травня.
Представники Пентагону також повідомили, що ще одна партія бронетехніки, що складається з 31 танка, зараз перебуває на ремонті в США і буде доставлена в Україну до осені.
Навчання на танках Abrams триватиме близько 10 тижнів і сфокусується на основах управління, маневрування та обслуговування цієї техніки в бойових умовах.
Офіційний представник Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер, поділився цією інформацією із "Голосом Америки".
За інформацією високопоставленого військового джерела, близько 250 українських військовослужбовців прибудуть до Німеччини для участі у навчаннях цього тижня.
Під час навчань українці навчатимуться на 31 танку Abrams, які були доставлені до Німеччини на початку травня.
Представники Пентагону також повідомили, що ще одна партія бронетехніки, що складається з 31 танка, зараз перебуває на ремонті в США і буде доставлена в Україну до осені.
Навчання на танках Abrams триватиме близько 10 тижнів і сфокусується на основах управління, маневрування та обслуговування цієї техніки в бойових умовах.
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