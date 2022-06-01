США готують новий пакет військової допомоги на $700 млн

Київ отримає ракетні системи з дальністю до 50 миль (80 кілометрів). Ця зброя дозволить українцям "боротися на полі бою та зайняти максимально сильну позицію за столом переговорів".
Про це заявив Джо Байден у колонці для New York Times.
Байден також пообіцяв, що США продовжуватимуть постачати Україні інше сучасне озброєння, включаючи протитанкові ракети Javelin, зенітні ракети Stinger, артилерійські та високоточні ракетні комплекси, радари, безпілотні літальні апарати, гелікоптери Мі-17 та боєприпаси.
Глава Білого дому написав, що США хочуть бачити демократичну, незалежну, суверенну та процвітаючу Україну із засобами для стримування та захисту від подальшої агресії. Вашингтон вирішив направити нову партію озброєння, щоб Україна могла битися на полі бою та зайняти максимально сильну позицію за столом переговорів.
Байден зазначив, що переговори України та росії зайшли в глухий кут не через позицію України, а тому що саме росія хоче й надалі вести війну, намагаючись захопити якнайбільше української території.
Президент США заявив, що американці й надалі допомагатимуть зміцнювати обороноздатність України і залишаться разом із українським народом, бо розуміють, що свобода не безкоштовна.
Байден переконаний, що президент росії володимир путін не очікував, що підтримка України буде настільки солідарною, а відповідь на агресію з боку західних країн - настільки сильною, але він прорахувався. Якщо путін очікує, що найближчими місяцями світ змінить позицію, то він помиляється, наголосив президент США.
The New York Times з посиланням на інформацію Білого дому повідомила, що передові ракетні системи та боєприпаси увійдуть до нового пакету військової допомоги вартістю $700 млн. Про нього, як зазначив телеканал CNN, мають офіційно оголосити сьогодні, 1 червня. Це буде 11 пакет допомоги.
Високопосадовці адміністрації президента США розповіли журналістам, що йдеться про передачу Україні реактивних систем залпового вогню HIMARS, вони будуть оснащені боєприпасами з дальністю дії до 80 км. CNN зазначив, що це набагато менше, ніж максимальна дальність дії боєприпасів для цих систем (близько 300 км), але набагато більше, ніж у зброї, яка передавалася Україні досі. Наприклад, гаубиці M777, які США вже постачають Україні, мають максимальну дальність дії близько 25 км.
У Білому домі розповіли, що погодилися поставити Україні HIMARS лише після запевнення, що українська армія не використовуватиме системи для атак на території росії.
Глава Білого дому написав, що США хочуть бачити демократичну, незалежну, суверенну та процвітаючу Україну із засобами для стримування та захисту від подальшої агресії. Вашингтон вирішив направити нову партію озброєння, щоб Україна могла битися на полі бою та зайняти максимально сильну позицію за столом переговорів.
Байден зазначив, що переговори України та росії зайшли в глухий кут не через позицію України, а тому що саме росія хоче й надалі вести війну, намагаючись захопити якнайбільше української території.
Президент США заявив, що американці й надалі допомагатимуть зміцнювати обороноздатність України і залишаться разом із українським народом, бо розуміють, що свобода не безкоштовна.
Байден переконаний, що президент росії володимир путін не очікував, що підтримка України буде настільки солідарною, а відповідь на агресію з боку західних країн - настільки сильною, але він прорахувався. Якщо путін очікує, що найближчими місяцями світ змінить позицію, то він помиляється, наголосив президент США.
The New York Times з посиланням на інформацію Білого дому повідомила, що передові ракетні системи та боєприпаси увійдуть до нового пакету військової допомоги вартістю $700 млн. Про нього, як зазначив телеканал CNN, мають офіційно оголосити сьогодні, 1 червня. Це буде 11 пакет допомоги.
Високопосадовці адміністрації президента США розповіли журналістам, що йдеться про передачу Україні реактивних систем залпового вогню HIMARS, вони будуть оснащені боєприпасами з дальністю дії до 80 км. CNN зазначив, що це набагато менше, ніж максимальна дальність дії боєприпасів для цих систем (близько 300 км), але набагато більше, ніж у зброї, яка передавалася Україні досі. Наприклад, гаубиці M777, які США вже постачають Україні, мають максимальну дальність дії близько 25 км.
У Білому домі розповіли, що погодилися поставити Україні HIMARS лише після запевнення, що українська армія не використовуватиме системи для атак на території росії.
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