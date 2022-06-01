США готують новий пакет військової допомоги на $700 млн

09:06 01 червня Київ, Україна

Київ отримає ракетні системи з дальністю до 50 миль (80 кілометрів). Ця зброя дозволить українцям "боротися на полі бою та зайняти максимально сильну позицію за столом переговорів".

Про це заявив Джо Байден у колонці для New York Times.