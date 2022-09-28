США готують новий пакет зброї для України на понад мільярд доларів

Сполучені Штати Америки готують новий пакет озброєння на 1,1 мільярда доларів для боротьби України з росією.
Про це пише Reuters із посиланням на американських чиновників.
Про нову допомогу буде оголошено найближчим часом.
Очікується, що буде використано кошти Ініціативи сприяння безпеці Україні (USAI), виділені Конгресом, для того, щоб дозволити адміністрації Байдена закуповувати зброю в промисловості, а не з наявних запасів зброї в США.
Пакет включатиме пускові системи HIMARS, супутні боєприпаси, різні типи систем боротьби з безпілотниками та радіолокаційними системами, а також запчастини, навчальну та технічну підтримку, повідомило джерело, знайоме з планом.
Про нову допомогу буде оголошено найближчим часом.
Очікується, що буде використано кошти Ініціативи сприяння безпеці Україні (USAI), виділені Конгресом, для того, щоб дозволити адміністрації Байдена закуповувати зброю в промисловості, а не з наявних запасів зброї в США.
Пакет включатиме пускові системи HIMARS, супутні боєприпаси, різні типи систем боротьби з безпілотниками та радіолокаційними системами, а також запчастини, навчальну та технічну підтримку, повідомило джерело, знайоме з планом.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі