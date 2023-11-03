США готують для України черговий пакет військової допомоги на $425 млн — Reuters

Сполучені Штати планують надати Україні черговий пакет військової допомоги у розмірі 425 мільйонів доларів. Очікується, що про нього офіційно оголосять уже сьогодні, 3 листопада.
Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на двох американських чиновників.
За словами співрозмовників, до пакету допомоги увійде озброєння загальною вартістю 425 млн доларів. Очікується, що більшість цієї суми – приблизно 300 млн доларів – буде виділено на боєприпаси з лазерним наведенням. На кошти США, що залишилися, закуплять для України додаткові боєприпаси для NASAMS і HIMARS, снаряди для артилерії калібром 105- і 155-мм, протитанкові системи TOW, стрілецьку зброю і більше десяти вантажівок.
Водночас наголошується, що до пакету не входитимуть додаткові ракети ATACMS. За словами чиновників, пакет все ще перебуває на стадії доопрацювання і може змінитися.
За словами співрозмовників, до пакету допомоги увійде озброєння загальною вартістю 425 млн доларів. Очікується, що більшість цієї суми – приблизно 300 млн доларів – буде виділено на боєприпаси з лазерним наведенням. На кошти США, що залишилися, закуплять для України додаткові боєприпаси для NASAMS і HIMARS, снаряди для артилерії калібром 105- і 155-мм, протитанкові системи TOW, стрілецьку зброю і більше десяти вантажівок.
Водночас наголошується, що до пакету не входитимуть додаткові ракети ATACMS. За словами чиновників, пакет все ще перебуває на стадії доопрацювання і може змінитися.
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