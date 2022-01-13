США готові приєднатися до «Кримської платформи»

10:15 29 квітень Київ, Україна

Сполучені Штати Америки підтримують мирну ініціативу України і готові включитися в роботу «Кримської платформи».

Про це повідомили в Офісі Представника Державного департаменту США у відповідь на інформаційний запит.

«США вітають нову ініціативу України «Кримська платформа» і з задоволенням чекають продовження співпраці з Україною, а також нашими союзниками і партнерами про припинення російської окупації Кримського півострова і агресії (РФ - ред.) на сході України», - відзначили в американському зовнішньополітичному відомстві.

Крім того, в Держдепартаменті підкреслили, що США «підтверджують свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, включаючи її територіальні води».