США готові приєднатися до «Кримської платформи»
10:15 29 квітень Київ, Україна
Сполучені Штати Америки підтримують мирну ініціативу України і готові включитися в роботу «Кримської платформи».
Про це повідомили в Офісі Представника Державного департаменту США
у відповідь на інформаційний запит.
«США вітають нову ініціативу України «Кримська платформа» і з задоволенням чекають продовження співпраці з Україною, а також нашими союзниками і партнерами про припинення російської окупації Кримського півострова і агресії (РФ - ред.) на сході України», - відзначили в американському зовнішньополітичному відомстві.
Крім того, в Держдепартаменті підкреслили, що США «підтверджують свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, включаючи її територіальні води».
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