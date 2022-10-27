США до кінця року розмістять у Європі атомні бомби B61-12 - ЗМІ

12:38 27 жовтня Київ, Україна

США вирішили прискорити розміщення модернізованих тактичних бомб B61-12 у Європі. Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що американські чиновники на закритій зустрічі НАТО у Брюсселі заявили, що бомби прибудуть раніше, ніж планувалося. Вони мали бути розміщені в Європі, згідно з початковим задумом, навесні 2023 року, але будуть доставлені на бази НАТО вже в грудні.

Як пише видання, заміна старої зброї новою версією на різних складах у Європі для потенційного використання бомбардувальниками та винищувачами США та союзників відбувається на тлі посилення напруженості у зв'язку з погрозами росії застосувати ядерну зброю в Україні.

Модернізація програми B61 відкрито обговорювалася у бюджетних документах та публічних заявах протягом багатьох років.

Як заявляють офіційні особи Пентагону, це необхідно для забезпечення модернізації та безпеки арсеналу.

Нагадаємо, НАТО проводить щорічні ядерні навчання Steadfast Noon у Європі.