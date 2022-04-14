США надаватимуть Україні розвіддані для ураження цілей у Криму та на Донбасі — WSJ

11:31 14 квітня Київ, Україна

Адміністрація Байдена надаватиме Україні більше розвідданих та важче озброєння для боротьби з росією, пише The Wall Street Journal.

Ці кроки дозволять Україні атакувати сили москви на Донбасі та в Криму та протистояти очікуваному наступу росії, зазначає видання.



За даними видання, таке рішення було ухвалено після того, як Білий дім заявив, що направить Києву додаткове озброєння на $800 млн, включаючи артилерію, бронетранспортери та вертольоти, щоб допомогти українським силам стримати великий наступ росії у східній частині країни, який очікується найближчими днями.



WSJ зазначає, що рішення поділитися додатковими розвідданими та надати артилерію означає зміну підходу адміністрації Байдена до конфлікту.



Адміністрація Байдена вже надала Україні тисячі одиниць протитанкової зброї Javelin, зенітних систем Stinger та іншої бойової зброї.

«Постійне постачання зброї Україні від Сполучених Штатів, їхніх союзників та партнерів відіграло вирішальну роль у боротьбі українців з російським вторгненням. Вони сприяли тому, що путін зазнав невдачі ... у завоюванні України та встановленні контролю над нею», – заявляє Байден.

Проте, як пише WSJ, адміністрація утрималася від відправки Україні бойових літаків, — Білий дім побоюється, що росія почне розглядати Вашингтон як сторону конфлікту.