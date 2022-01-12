Зрив інспекції біля Шумів. ТКГ скликає термінове засідання

16:52 10 вересень Київ, Україна

Леонід Кравчук направив лист представникам ОБСЄ з пропозицією перенести інспекцію в Шумах.



У документі сказано, що засідання підгрупи з питань безпеки У документі сказано, що засідання підгрупи з питань безпеки ТКГ ініційовано після скасування інспекції позицій ЗСУ в Шумах (Донецька область).

«З урахуванням нових вимог Росії українська сторона запропонувала перенести інспекцію до обговорення цієї надзвичайної ситуації в рамках позачергового засідання робочої підгрупи з питань безпеки. Його пропонується скликати в найкоротші терміни», - йдеться в листі Кравчука.

Глава української делегації також уточнив, через які додаткові вимоги російської сторони не відбулася перевірка біля Шумів.



За його словами, російська сторона зажадала: відвідування нових точок; здійснення фото- та відеофіксації; підписання спільного протоколу.

«Українська делегація в ТКГ вважає, що згадані вище вимоги грубо порушують досягнуті вчора домовленості», - зазначив Кравчук.

Нагадаємо, раніше в ОПУ повідомили, що інспектування позицій українських військових біля Шумів у Донецькій області проводитися не буде.