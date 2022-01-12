Зрив інспекції біля Шумів. ТКГ скликає термінове засідання

Леонід Кравчук направив лист представникам ОБСЄ з пропозицією перенести інспекцію в Шумах.
У документі сказано, що засідання підгрупи з питань безпеки ТКГ ініційовано після скасування інспекції позицій ЗСУ в Шумах (Донецька область).
Глава української делегації також уточнив, через які додаткові вимоги російської сторони не відбулася перевірка біля Шумів.
За його словами, російська сторона зажадала: відвідування нових точок; здійснення фото- та відеофіксації; підписання спільного протоколу.
Нагадаємо, раніше в ОПУ повідомили, що інспектування позицій українських військових біля Шумів у Донецькій області проводитися не буде.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі