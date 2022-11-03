Серед мобілізованих росіян спостерігаються випадки дезертирства та самогубства – Генштаб

Громадяни росії, відправлені до російських військових підрозділів у межах "часткової" мобілізації, мають поганий низький рівень морально-психологічного стану, що призводить до випадків дезертирства та самогубств.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил у вечірньому зведенні.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил у вечірньому зведенні.
При цьому росія продовжує мобілізацію, незважаючи на офіційне оголошення про припинення мобілізаційної кампанії, зазначили у ГШ.
За даними українських військових, зокрема, російські військкомати отримали вказівки щодо подальшого формування так званих добровольчих підрозділів.
При цьому основною проблемою російських підрозділів, що вже склалися, крім приватних військових кампаній, залишається низька навченість особового складу і швидкий вихід з ладу знятої зі зберігання бойової техніки і тієї, що не пройшла відповідного обслуговування.
Яка ситуація на фронтах
У Генштабі розповіли, що російські збройні формування намагаються утримати тимчасово захоплені території та зосереджують зусилля на стримуванні дій сил оборони на окремих напрямках. При цьому росіяни ведуть наступальні дії у Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
Протягом поточної доби російські війська завдали 3 ракетних та 16 авіаційних ударів, а також здійснили понад 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Під ударами опинилися райони понад 25 населених пунктів. Зокрема, це Павлоград Дніпропетровської області й Авдіївка та Вугледар Донецької області.
При цьому зберігається загроза нових ударів та застосування ударних БПЛА, у тому числі з території республіки білорусь.
- На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без істотних змін. В інших напрямках рф здійснювала обстріли:
- на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії у районах населених пунктів Вільчики Чернігівської області та Стара Гута, Соснівка та Нововолодимирівка Сумської області;
- на Слобожанському напрямку – у районах населених пунктів Гатище, Козача Лопань, Огирівці та Стрілка, також росіяни застосували ударний БПЛА;
- на Куп'янському та Лиманському напрямках - з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Верхньокам'яне, Спірне та Званівка;
- на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Соледар, Опитне, Нью-Йорк, Озарянівка та Курдюмівка;
- на Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Мар'їнка, Новомихайлівка, Невельське та Водяне;
- на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Вугледар, Кам'янське та Времівка;
- на Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 35 населених пунктів уздовж лінії зіткнення.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала по російських позиціях 12 ударів.
При цьому підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони за добу вразили три райони зосередження особового складу, два райони скупчення озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів та інші важливі військові об'єкти російських окупантів.
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