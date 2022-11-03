Серед мобілізованих росіян спостерігаються випадки дезертирства та самогубства – Генштаб

19:40 03 листопада Київ, Україна

Громадяни росії, відправлені до російських військових підрозділів у межах "часткової" мобілізації, мають поганий низький рівень морально-психологічного стану, що призводить до випадків дезертирства та самогубств.



Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил у вечірньому зведенні.

"Раніше відмобілізований особовий склад має низький рівень морально-психологічного стану, що призводить до надзвичайних подій у місцях дислокації. Так, у підрозділах 57 мотострілецької дивізії так званих територіальних військ, на етапі узгодження в Казані, самовільно залишило частину понад 15 солдатів і сержантів, а під час передислокації в Україну ще двоє мобілізованих наклали на себе руки», — йдеться у повідомленні.

При цьому росія продовжує мобілізацію, незважаючи на офіційне оголошення про припинення мобілізаційної кампанії, зазначили у ГШ.

"Незважаючи на оголошене завершення часткової мобілізації, військове керівництво російської федерації продовжує набір так званих "добровольців" для участі у війні на території України", - наголошується в повідомленні.

За даними українських військових, зокрема, російські військкомати отримали вказівки щодо подальшого формування так званих добровольчих підрозділів.

"Цими "добровольцями" можуть стати чоловіки з погашеною судимістю, без обмеження віку та будь-якого стану здоров'я, крім осіб, які мають офіційний статус інваліда. Щоб уникнути юридичних та фінансових зобов'язань, укладання контракту міністерства оборони російської федерації з такими особами не передбачається", - повідомили у Генеральному штабі.

При цьому основною проблемою російських підрозділів, що вже склалися, крім приватних військових кампаній, залишається низька навченість особового складу і швидкий вихід з ладу знятої зі зберігання бойової техніки і тієї, що не пройшла відповідного обслуговування.



Яка ситуація на фронтах

У Генштабі розповіли, що російські збройні формування намагаються утримати тимчасово захоплені території та зосереджують зусилля на стримуванні дій сил оборони на окремих напрямках. При цьому росіяни ведуть наступальні дії у Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

"Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках і веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та приміщенням цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї війни", - говориться.

Протягом поточної доби російські війська завдали 3 ракетних та 16 авіаційних ударів, а також здійснили понад 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Під ударами опинилися райони понад 25 населених пунктів. Зокрема, це Павлоград Дніпропетровської області й Авдіївка та Вугледар Донецької області.



При цьому зберігається загроза нових ударів та застосування ударних БПЛА, у тому числі з території республіки білорусь.





На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без істотних змін. В інших напрямках рф здійснювала обстріли:

ситуація залишається без істотних змін. В інших напрямках рф здійснювала обстріли: на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії у районах населених пунктів Вільчики Чернігівської області та Стара Гута, Соснівка та Нововолодимирівка Сумської області;

– з мінометів та ствольної артилерії у районах населених пунктів Вільчики Чернігівської області та Стара Гута, Соснівка та Нововолодимирівка Сумської області; на Слобожанському напрямку – у районах населених пунктів Гатище, Козача Лопань, Огирівці та Стрілка, також росіяни застосували ударний БПЛА;

– у районах населених пунктів Гатище, Козача Лопань, Огирівці та Стрілка, також росіяни застосували ударний БПЛА; на Куп'янському та Лиманському напрямках - з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Верхньокам'яне, Спірне та Званівка;

- з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, населених пунктів Верхньокам'яне, Спірне та Званівка; на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Соледар, Опитне, Нью-Йорк, Озарянівка та Курдюмівка;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Соледар, Опитне, Нью-Йорк, Озарянівка та Курдюмівка; на Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Мар'їнка, Новомихайлівка, Невельське та Водяне;

– з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Мар'їнка, Новомихайлівка, Невельське та Водяне; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Вугледар, Кам'янське та Времівка;

– з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Вугледар, Кам'янське та Времівка; на Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 35 населених пунктів уздовж лінії зіткнення.

"Крім того, ворог продовжував проводити повітряну розвідку, активно залучаючи БПЛА. Здійснив понад 30 вильотів", - розповіли у Генштабі.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала по російських позиціях 12 ударів.

"Під ураження потрапили 8 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника", - зазначили у Генеральному штабі.

При цьому підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони за добу вразили три райони зосередження особового складу, два райони скупчення озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів та інші важливі військові об'єкти російських окупантів.