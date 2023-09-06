Супутникові знімки після атаки: пошкоджені Іл-76 на аеродромі у Пскові

10:34 31 серпня Київ, Україна





Інформацію про це розповсюдило видання "Схеми".



Знімки, зроблені супутниками компанії Planet Labs, демонструють, що щонайменше два військові транспортні літаки Іл-76 отримали пошкодження в ніч із 29 на 30 серпня.



Авіаексперт Анатолій Храпчинський, проаналізувавши знімки із супутників, підтвердив факт пошкоджень літаків. Преса представила перші знімки з космосу, що демонструють аеродром після нічної атаки безпілотників у Пскові Інформацію про це розповсюдило видання "Схеми".Знімки, зроблені супутниками компанії Planet Labs, демонструють, що щонайменше два військові транспортні літаки Іл-76 отримали пошкодження в ніч із 29 на 30 серпня.Авіаексперт Анатолій Храпчинський, проаналізувавши знімки із супутників, підтвердив факт пошкоджень літаків.

"На знімках видно ушкодження в районі крил, ймовірно, дрони намагалися влучити в паливні баки, які розташовуються в даній частині літака. Такі пошкодження все одно вимагатимуть серйозного ремонту, який займе щонайменше 2-3 місяці", - пояснив Храпчинський.



На одному із знімків можна також помітити два червоні автомобілі, що нагадують пожежні машини, які, можливо, були задіяні для гасіння можливих загорянь.



Варто зазначити, що цей тип літаків регулярно базується на аеродромі Пскова.



Використовує такі літаки 76 гвардійська десантно-штурмова дивізія російської армії. Ця ж дивізія, також відома як "псковська", брала участь у подіях, пов'язаних із захопленням Бучі на початку повномасштабної війни.