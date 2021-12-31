Майже через рік в Україну повернувся посол Грузії

14:40 22 квітень Київ, Україна

Через призначення на посаду Саакашвілі Грузія відкликала свого посла з України, після тривалої перерви, завдяки домовленостям глав України і Грузії, до Києва повернувся грузинський посол Теймураз Шарашенідзе.

Про це повідомляє пресслужба МЗС у четвер, 22 квітня.



21 квітня відбулася зустріч заступника міністра закордонних справ України Василя Боднаря з послом Грузії, під час якої сторони підкреслили прагнення активізувати розвиток українсько-грузинських відносин, взаємодію в двосторонньому і багатосторонньому вимірах з метою зміцнення безпеки в регіоні.



Відзначається, що Боднар докладно розповів про зростаюче загострення ситуації безпеки на сході нашої країни, а також в Азово-Чорноморському регіоні, що пов'язано з провокаційними і дестабілізуючими діями Росії. Він привернув увагу до небажання РФ дотримуватися режиму припинення вогню, активного стягування військ до російсько-українського кордону і в тимчасово окупованому Криму.



У свою чергу Шарашенідзе висловив солідарність з Україною, підтвердив незмінність підтримки Грузією суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.



Сторони обговорили графік контактів на найвищому та високому рівнях.