Майже через рік в Україну повернувся посол Грузії

Через призначення на посаду Саакашвілі Грузія відкликала свого посла з України, після тривалої перерви, завдяки домовленостям глав України і Грузії, до Києва повернувся грузинський посол Теймураз Шарашенідзе.
Про це повідомляє пресслужба МЗС у четвер, 22 квітня.
21 квітня відбулася зустріч заступника міністра закордонних справ України Василя Боднаря з послом Грузії, під час якої сторони підкреслили прагнення активізувати розвиток українсько-грузинських відносин, взаємодію в двосторонньому і багатосторонньому вимірах з метою зміцнення безпеки в регіоні.
Відзначається, що Боднар докладно розповів про зростаюче загострення ситуації безпеки на сході нашої країни, а також в Азово-Чорноморському регіоні, що пов'язано з провокаційними і дестабілізуючими діями Росії. Він привернув увагу до небажання РФ дотримуватися режиму припинення вогню, активного стягування військ до російсько-українського кордону і в тимчасово окупованому Криму.
У свою чергу Шарашенідзе висловив солідарність з Україною, підтвердив незмінність підтримки Грузією суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.
Сторони обговорили графік контактів на найвищому та високому рівнях.
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