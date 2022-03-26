Чи здатна наявна система закупівель «Укроборонпрому» задовольнити потреби оборони?

З моменту створення в 2010 році концерн «Укроборонпром» пережив низку реформ і реорганізацій, і в цей час стоїть на порозі чергової реформи, за своєю концепцією повинен розділити 116 підприємств на шість спеціалізованих холдингів: бронетанкові, радарні системи, морські системи, високоточне озброєння, боєприпаси і спецхімії, а також авіаремонтні підприємства.
Зазначені холдинги зможуть виробляти озброєння і військову техніку відповідно до спеціалізації та в надалі самостійно реалізовувати їх на внутрішньому і зовнішньому ринках під управлінням державної керуючої компанії. За результатами реформи повинні з'явитися корпоратизовані підприємства з державною формою власності, які зможуть на рівних з іншими постачальниками брати участь в процедурах державних закупівель щодо забезпечення потреб оборони через відповідні електронні майданчики.
Разом з тим, механізм закупівель товарів, робіт і послуг на підприємства концерну реформувався значно повільніше, зокрема, остання суттєва зміна сталася на початку 2020 року, з появою внутрішнього наказу, який зобов'язав підприємства концерну проводити тендери на електронних майданчиках. До 2020 року закупівлі відбувалися за прямими договорами з постачальниками без застосування конкурентних процедур, що створювало досить широкі можливості для зловживань.
Проте зобов'язання публікації відомостей про закупівлі на «Prozorro» мало що змінило в звичному для підприємств алгоритмі придбання необхідних товарів і робіт, оскільки закупівлі проводяться відповідно до положень відомчого наказу, а не закону України «Про державні закупівлі», про що прямо зазначено в конкурсній документації, опублікованій відповідними замовниками.
Зазначений наказ, остання редакція якого відбулася 25.02.2021 року, на жаль, не передбачає дієвого механізму визначення відповідності постачальників кваліфікаційним критеріям в частині фінансової та технічної можливості виконання договорів і надання пакету документів щодо якості та походження товарів, серед яких вироби військового призначення, що використовуються для виготовлення та ремонту військової техніки, що надходить у війська, і беруть участь у відбитті збройної агресії в зоні ООС.
Внаслідок викладеного, мають місце окремі випадки поставки на оборонні підприємства контрабандних товарів, що ввозяться з Російської Федерації, товарів неналежної якості за завищеними цінами, про що свідчать регулярні повідомлення правоохоронних органів про виявлені протиправні схеми при виконанні підприємствами «Укроборонпрому» державного оборонного замовлення. Зокрема, в поточному році правоохоронці виявили незаконну схему постачання контрабандних товарів військового призначення в один з бронетанкових заводів, в тому числі запчастин до танків, які були у вжитку і не відповідали технічним вимогам закупівлі, а також високоточних радіоелектронних виробів для комплектування систем ППО, ремонт яких здійснювався в рамках контракту з іноземними партнерами.
Негативні наслідки від такої діяльності виражаються в катастрофічних втратах оборонного бюджету, істотному погіршенню фінансового стану підприємств концерну, не кажучи про забезпечення бійців в зоні ООС обладнанням і технікою, що не відповідає експлуатаційним вимогам і, як наслідок, зниження обороноздатності держави.
Залишається сподіватися, що чинна команда концерну під час проведення реформи приділить велику увагу перегляду механізму закупівель і системі управління якістю при придбанні військових товарів на рівні єдиних стандартів для холдингів, наблизить закупівлі оборонної сфери до викорінення корупційних ризиків.
Зазначені холдинги зможуть виробляти озброєння і військову техніку відповідно до спеціалізації та в надалі самостійно реалізовувати їх на внутрішньому і зовнішньому ринках під управлінням державної керуючої компанії. За результатами реформи повинні з'явитися корпоратизовані підприємства з державною формою власності, які зможуть на рівних з іншими постачальниками брати участь в процедурах державних закупівель щодо забезпечення потреб оборони через відповідні електронні майданчики.
Разом з тим, механізм закупівель товарів, робіт і послуг на підприємства концерну реформувався значно повільніше, зокрема, остання суттєва зміна сталася на початку 2020 року, з появою внутрішнього наказу, який зобов'язав підприємства концерну проводити тендери на електронних майданчиках. До 2020 року закупівлі відбувалися за прямими договорами з постачальниками без застосування конкурентних процедур, що створювало досить широкі можливості для зловживань.
Проте зобов'язання публікації відомостей про закупівлі на «Prozorro» мало що змінило в звичному для підприємств алгоритмі придбання необхідних товарів і робіт, оскільки закупівлі проводяться відповідно до положень відомчого наказу, а не закону України «Про державні закупівлі», про що прямо зазначено в конкурсній документації, опублікованій відповідними замовниками.
Зазначений наказ, остання редакція якого відбулася 25.02.2021 року, на жаль, не передбачає дієвого механізму визначення відповідності постачальників кваліфікаційним критеріям в частині фінансової та технічної можливості виконання договорів і надання пакету документів щодо якості та походження товарів, серед яких вироби військового призначення, що використовуються для виготовлення та ремонту військової техніки, що надходить у війська, і беруть участь у відбитті збройної агресії в зоні ООС.
Внаслідок викладеного, мають місце окремі випадки поставки на оборонні підприємства контрабандних товарів, що ввозяться з Російської Федерації, товарів неналежної якості за завищеними цінами, про що свідчать регулярні повідомлення правоохоронних органів про виявлені протиправні схеми при виконанні підприємствами «Укроборонпрому» державного оборонного замовлення. Зокрема, в поточному році правоохоронці виявили незаконну схему постачання контрабандних товарів військового призначення в один з бронетанкових заводів, в тому числі запчастин до танків, які були у вжитку і не відповідали технічним вимогам закупівлі, а також високоточних радіоелектронних виробів для комплектування систем ППО, ремонт яких здійснювався в рамках контракту з іноземними партнерами.
Негативні наслідки від такої діяльності виражаються в катастрофічних втратах оборонного бюджету, істотному погіршенню фінансового стану підприємств концерну, не кажучи про забезпечення бійців в зоні ООС обладнанням і технікою, що не відповідає експлуатаційним вимогам і, як наслідок, зниження обороноздатності держави.
Залишається сподіватися, що чинна команда концерну під час проведення реформи приділить велику увагу перегляду механізму закупівель і системі управління якістю при придбанні військових товарів на рівні єдиних стандартів для холдингів, наблизить закупівлі оборонної сфери до викорінення корупційних ризиків.
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