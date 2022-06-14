Спортсмени України мають намір бойкотувати змагання, якщо на них будуть росіяни чи білоруси

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявив, що українські спортсмени бойкотуватимуть змагання, якщо на них допускатимуться представники росії та білорусі.
За словами міністра, спортсмени росії та білорусі не можуть брати участь у міжнародних змаганнях ні під власними, ні під нейтральними прапорами, оскільки мовчки згодні з вбивством українців або відкрито це підтримують.
Гутцайт закликав президентів всеукраїнських федерацій звертатися до міжнародних спортивних федерацій для недопущення таких випадків, а також запропонував запрошувати їхніх керівників в Україну.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі