Спортсмени України мають намір бойкотувати змагання, якщо на них будуть росіяни чи білоруси

17:18 14 червня Київ, Україна

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявив, що українські спортсмени бойкотуватимуть змагання, якщо на них допускатимуться представники росії та білорусі.

"У разі допуску спортсменів росії та рб до участі у змаганнях, українські спортсмени готові блокувати їхні виступи та бойкотувати такі змагання. Світ не має права забувати війну, яку розпочала росія проти України", - повідомляє Гутцайт.



За словами міністра, спортсмени росії та білорусі не можуть брати участь у міжнародних змаганнях ні під власними, ні під нейтральними прапорами, оскільки мовчки згодні з вбивством українців або відкрито це підтримують.



Гутцайт закликав президентів всеукраїнських федерацій звертатися до міжнародних спортивних федерацій для недопущення таких випадків, а також запропонував запрошувати їхніх керівників в Україну.