Суперечка про нейтралітет RIPE NCC: Хто підтримує, а хто звинувачує?

14:41 14 червня Київ, Україна





Результати такої нейтральності для України невтішні: Питання поведінки RIPE NCC вже досить довго стоїть на порядку денному. Як регіональний розпорядник IP-ресурсами в європейському регіоні, RIPE NCC вже неодноразово заявляв про свій політичний нейтралітет і навіть в умовах жорстокої війни в Європі продовжує це робити, незважаючи на звернення профільних асоціацій, Мінцифри, інших органів, а також представників української спільноти, в результаті свідомо чи ні, підіграє росії.

проведення незаконної перереєстрації IP адрес на фізичних осіб, які є громадянами росії, та юридичних осіб, створених на території росії, ДНР, ЛНР, Республіки Крим, окупованих частин Запорізької та Херсонської областей;

співробітництво з фізичними та юридичними особами, пов'язаними із суб'єктами з ДНР та ЛНР, внесеними до санкційних списків ЄС, деякі з яких фактично визнані терористичними організаціями;

прийом від юридичних та фізичних осіб документів, виданих незаконними формуваннями ДНР, ЛНР, незаконними органами влади Криму, а також військово-цивільними адміністраціями Запорізької та Херсонської областей;

Такі дії сприяють поширенню російської пропаганди та дезінформації, грають проти інтересів української інтернет-спільноти та проти національних інтересів України.

Співпраця із підсанкційними суб'єктами

Чому для України та української спільноти важливим є питання санкцій у ІТ та їхнє дотримання не лише з боку RIPE NCC, а й іншими компаніями в ЄС та у світі?



Інтернет-технології з моменту їхньої появи надали росії можливість вести інформаційну та кібервійну проти України, США, Європи. Мінімум того, що можна зробити за допомогою інтернету – вебсайти, соціальні та рекламні мережі, ЗМІ та сплановані пропагандистські кампанії проти України, інших недружніх держав російської опозиції, що є частиною програми постійного та всебічного управління громадською думкою, сіяння плутанини та спотворення публічних повідомлень на користь росії.



Росія може проникнути та використовувати практично будь-яку мережу, яка дозволяє людям ділитися контентом, створювати спільноти. Будь-яка технологія, яка дозволяє росії поширювати дезінформацію та потенційно широкомасштабне "вірусне" поширення пропаганди вимагають залучення превентивних процесів. На сьогодні інтернет не має бути винятком.

Сьогодні іноземні ІТ забезпечують російську військову та пропагандистську машину. Недарма в рамках санкційної групи Єрмака-Макфола у листопаді 2022 року було видано перший окремий звіт про санкції проти росії у сфері IT та допоміжних технологій, де зазначено, що зараз немає різниці між цивільним та військовим використанням ІТ росією. Будь-які іноземні ІТ та інтернет можуть врешті-решт бути використані для досягнення військових цілей росії.



ДНР і ЛНР були внесені до санкційних списків Рішенням Ради Європейського Союзу (CFSP) 2018/392 від 12 березня 2018 року про внесення змін до Рішення Ради ЄС 2014/145/CFSP щодо обмежувальних заходів у зв'язку з діями, які підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, однак, не є юридичними особами, а отже не є членами RIPE NCC. Все робиться через пов'язаних осіб.



Згодом із вищим керівництвом RIPE проводилися консультації щодо недопущення співпраці RIPE з підсанкційними суб'єктами з ДНР та ЛНР. Відповідь була така, що нібито IP-ресурси не підпадають під санкції.

У грудні 2020 року RIPE отримав роз'яснення від МЗС Нідерландів про те, що заморожування IP-ресурсів підпадає під санкції, проте вигадав нове пояснення - нібито не надає послуги тим суб'єктам, які потрапили під санкції.



Річ в тому, що ДНР і ЛНР не є ні юридичними особами, ні чимось взагалі реальним, і внесення їх у списки санкцій має більш політичний характер, ніж реальний інструмент обмеження їхньої активності. Наприклад, одне міністерство зв'язку ДНР нібито не підпадає під санкції через те, що його немає безпосередньо у списку санкцій.



В іншому випадку, виявляється, що оператор в так званому ЛНР, який називає себе державним провайдером інтернету в Луганській області, в RIPE ідентифікований як громадянин російської федерації. Такої особи немає у списку санкцій ЄС, і вона вільно оперує на території України, допомагаючи терористичним організаціям та росії в пропаганді та досягненні військових цілей.

На численні пояснення щодо пов'язаності осіб під санкціями та тих осіб, яким RIPE надає IP-ресурси, вони не реагують. Вирішенню цього питання допомогло б посилення вимог внутрішніх політик RIPE NCC щодо ідентифікації осіб, пов'язаних з підсанкційними суб'єктами, однак поки що у відповідь на запити та пропозиції, RIPE NCC навпаки намагається отримати від МЗС Нідерландів дозвіл на виключення своєї діяльності з-під дії санкцій.

Незаконна перереєстрація інтернет-ресурсів

Ситуація з незаконними трансферами інтернет-ресурсів на тимчасово окупованих територіях залишається невирішеною. Поведінка окупаційної влади свідчить про абсолютну зневагу до правил і звичаїв ведення війни, а також про бажання нажитися на захоплених територіях перед тим як втекти. Викрадає все, що можна, і IP-адреси не є винятком.



Представники різних інтернет-ресурсів надсилали запити на допомогу у поверненні викрадених або насильницьким шляхом перереєстрованих IP-адрес. У мережі є факти викрадення директорів/адміністраторів компаній-інтернет-провайдерів у Мелітополі, Бердянську, Маріуполі та інших тимчасово окупованих містах, факти примусу взятих у полон менеджерів компаній перереєструвати інтернет-ресурси. Також є факти, коли директори компаній вступили в змову з окупаційною владою та іншими незаконними угрупованнями, і всупереч волі власників таких компаній-провайдерів, робили дії щодо незаконної та неавторизованої перереєстрації IP-адрес на інші, у тому числі російські компанії, що для RIPE NCC може виглядати як добровільний трансфер. Незаконно перереєстровані IP-адреси використовуються в тому числі для хакерських атак як на території України, так і в межах Європейського Союзу.



Зазначається, що оперативна співпраця з RIPE має допомогти у вирішенні цих першочергових проблем інтернет-спільноти України.

Прийом RIPE NCC від юридичних та фізичних осіб документів, виданих незаконними формуваннями ДНР, ЛНР та іншими окупаційними режимами на території України.

Також вже проводяться консультації з RIPE NCC щодо незаконності будь-яких документів, що суперечать українському законодавству та надаються заявниками для отримання інтернет-ресурсів, які часто викрадені у законних українських власників. Такі дії на окупованих територіях є шахрайськими та протизаконними, підривають права та інтереси української інтернет-спільноти.

Ще в жовтні 2022 року у своїй офіційній статті головний юрист RIPE NCC зазначив: "Якщо юридична особа знаходиться на території, яка самопроголосила себе незалежною державою, RIPE NCC може прийняти доказ заснування, виданої відповідними органами влади, разом із додатковою документацією (наприклад, посвідчення особи уповноваженого представника, статут тощо).



Таким чином, зрозуміло, що RIPE NCC, оцінюючи, чи є територія спірною, може покладатися на звіти та декларації міжнародних організацій, таких як ООН та ЄС. Всі ці організації одностайно підтверджують, що суверенітет та територіальна цілісність України не є предметом жодних суперечок. У своїй заяві від 1 березня 2022 року RIPE NCC самі це підтвердили: "вкрай важливо, щоб RIPE NCC залишався нейтральним і не займав позиції щодо внутрішньополітичних суперечок, міжнародних конфліктів чи війни".



Це означає, що RIPE, діючи відповідно до санкцій ЄС та політики нейтралітету, має розглядати лише документи, видані в Україні, та не повинен визнавати документи, видані терористичними організаціями "ДНР" та "ЛНР" або російською федерацією, та подані заявниками, які перебувають на території України. Інакше діяльність RIPE спричиняє активне сприяння відверто незаконній окупації росією території України та суперечить самопроголошеній нейтральній позиції RIPE.



Нейтралітет передбачає відмову від сприяння будь-яким насильницьким змінам у державному устрої будь-якої країни, якщо такі зміни не визнані ООН.



Міжнародна спільнота підтверджує, що всі окуповані території є невіддільною частиною України та не визнає жодних самопроголошених урядів. Тому для миру (зокрема і для Нідерландів) юридично має застосовуватись лише український суверенітет та влада, що підтверджено на найвищому міжнародному рівні.