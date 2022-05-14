Список «помсти»: Росія розширює свій список санкцій проти України

10:37 12 грудня Київ, Україна

Керівництво РФ ніколи не зізнається в своїх агресивних вчинках. І ніякі санкції його не змусять це зробити. На свій уявний захист Росія висуває відповідні санкції проти потерпілих від її ж агресії країн. Подібні випади тільки підтверджують її далеко не мирні наміри.

Як стало відомо з документа, розміщеного 11 грудня на сайті російського Кабміну, російський уряд розширив список санкцій проти України. У розширений список увійшли 849 осіб, тоді як в первинному варіанті в листопаді 2018 року їх було 322.

"Внести в додаток №1 до постанови уряду РФ від 1 листопада 2018 року №1300 "Про заходи щодо реалізації указу президента РФ від 22 жовтня 2018 року №592" зміни, виклавши його в редакції, згідно з додатком", - йдеться в документі.

У розширений перелік, в тому числі потрапили спікер Верховної ради Дмитро Разумков, перший заступник спікера Верховної Ради Руслан Стефанчук, глава делегації України в ПАРЄ Єлизавета Ясько, депутати від української президентської фракції "Слуга народу" Андрій Герус, Ольга Василевська-Смаглюк, Максим Бужанський, Гео Лерос, Олександр Качура.

Як спеціальні економічні заходи, що застосовуються стосовно зазначених в переліку осіб, - заморожування безготівкових грошових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території Росії і заборона на перерахування коштів за межі території Росії.

Раніше Росія розширювала список санкцій у вересні цього року. Тоді до переліку потрапила 41 людина. Серед них експрезидент Петро Порошенко, соліст рок-групи "Океан Ельзи" і колишній лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук, депутатка Верховної Ради Кіра Рудик.

Напередодні США ввели санкції за порушення прав людини стосовно деяких чиновників і юридичних осіб, пов'язаних з Кадировим.

Також повідомлялося, що Швейцарія ввела санкції проти причетних до будівництва Керченського мосту.

Нагадаємо, у вересні ЄС продовжив персональні антиросійські санкції на пів року за анексію українського Криму.