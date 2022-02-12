Список кандидатів у мери від партії Слуга народу по областях

Нагадаємо, що місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня 2020 року. Партія Слуга народу висунула своїх кандидатів в мери обласних центрів. Пропонуємо вашій увазі повний список:
Вінниця - Сергій Борзов, нинішній голова Вінницької ОДА;
Дніпро - Сергій Риженко, головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова;
Житомир - Віктор Євдокимов, ректор університету Житомирська політехніка;
Запоріжжя - Віталій Тишечко, перший заступник голови Запорізької ОДА;
Івано-Франківськ - Олександр Богачов, директор будівельної компанії Мельник;
Київ - Ірина Верещук, народний депутат від Слуги народу;
Кривий Ріг - Дмитро Шевчик, гендиректор Центрального гірничо-збагачувального комбінату;
Кропивницький - Ольга Ковальова-Алокілі, банкір, була радником голови Кіровоградської ОДА Андрія Балоня;
Львів - Тарас Клефа, лікар, депутат Львівської міськради;
Миколаїв - Тетяна Домбровська, активістка та глава ГО Майбутнє Миколаєва;
Одеса - колишній гуморист Олег Філімонов;
Полтава - Сергій Іващенко, підприємець;
Рівне - Віталій Коваль, чинний голова Рівненської ОДА;
Суми - Тетяна Рябуха, народний депутат від Слуги народу;
Слов'янськ - депутат Слов'янської міськради Ольга Алтуніна;
Тернопіль - гуморист Віктор Гевко, актор Ліги сміху і Країни У;
Ужгород - Віктор Щадей, депутат Ужгородської міськради від Батьківщини;
Харків - Олексій Кучер, який зараз очолює Харківську ОДА;
Херсон - Юрій Кирилов, ректор Херсонського державного аграрного університету;
Хмельницький - Інна Ящук, депутат Хмельницької облради від партії Самопоміч, декан Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії;
Черкаси - Віталій Ільченко, місцевий підприємець;
Чернівці - Віталій Другановский, керівник місцевого штабу Слуги народу;
Чернігів - Юрій Тарасовець, депутат Чернігівської міськради.
Вінниця - Сергій Борзов, нинішній голова Вінницької ОДА;
Дніпро - Сергій Риженко, головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова;
Житомир - Віктор Євдокимов, ректор університету Житомирська політехніка;
Запоріжжя - Віталій Тишечко, перший заступник голови Запорізької ОДА;
Івано-Франківськ - Олександр Богачов, директор будівельної компанії Мельник;
Київ - Ірина Верещук, народний депутат від Слуги народу;
Кривий Ріг - Дмитро Шевчик, гендиректор Центрального гірничо-збагачувального комбінату;
Кропивницький - Ольга Ковальова-Алокілі, банкір, була радником голови Кіровоградської ОДА Андрія Балоня;
Львів - Тарас Клефа, лікар, депутат Львівської міськради;
Миколаїв - Тетяна Домбровська, активістка та глава ГО Майбутнє Миколаєва;
Одеса - колишній гуморист Олег Філімонов;
Полтава - Сергій Іващенко, підприємець;
Рівне - Віталій Коваль, чинний голова Рівненської ОДА;
Суми - Тетяна Рябуха, народний депутат від Слуги народу;
Слов'янськ - депутат Слов'янської міськради Ольга Алтуніна;
Тернопіль - гуморист Віктор Гевко, актор Ліги сміху і Країни У;
Ужгород - Віктор Щадей, депутат Ужгородської міськради від Батьківщини;
Харків - Олексій Кучер, який зараз очолює Харківську ОДА;
Херсон - Юрій Кирилов, ректор Херсонського державного аграрного університету;
Хмельницький - Інна Ящук, депутат Хмельницької облради від партії Самопоміч, декан Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії;
Черкаси - Віталій Ільченко, місцевий підприємець;
Чернівці - Віталій Другановский, керівник місцевого штабу Слуги народу;
Чернігів - Юрій Тарасовець, депутат Чернігівської міськради.
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