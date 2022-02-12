Список кандидатів у мери від партії Слуга народу по областях

07:17 23 вересень Київ, Україна

Нагадаємо, що місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня 2020 року. Партія Слуга народу висунула своїх кандидатів в мери обласних центрів. Пропонуємо вашій увазі повний список:



Вінниця - Сергій Борзов, нинішній голова Вінницької ОДА;

Дніпро - Сергій Риженко, головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова;

Житомир - Віктор Євдокимов, ректор університету Житомирська політехніка;

Запоріжжя - Віталій Тишечко, перший заступник голови Запорізької ОДА;

Івано-Франківськ - Олександр Богачов, директор будівельної компанії Мельник;

Київ - Ірина Верещук, народний депутат від Слуги народу;

Кривий Ріг - Дмитро Шевчик, гендиректор Центрального гірничо-збагачувального комбінату;

Кропивницький - Ольга Ковальова-Алокілі, банкір, була радником голови Кіровоградської ОДА Андрія Балоня;

Львів - Тарас Клефа, лікар, депутат Львівської міськради;

Миколаїв - Тетяна Домбровська, активістка та глава ГО Майбутнє Миколаєва;

Одеса - колишній гуморист Олег Філімонов;

Полтава - Сергій Іващенко, підприємець;

Рівне - Віталій Коваль, чинний голова Рівненської ОДА;

Суми - Тетяна Рябуха, народний депутат від Слуги народу;

Слов'янськ - депутат Слов'янської міськради Ольга Алтуніна;

Тернопіль - гуморист Віктор Гевко, актор Ліги сміху і Країни У;

Ужгород - Віктор Щадей, депутат Ужгородської міськради від Батьківщини;

Харків - Олексій Кучер, який зараз очолює Харківську ОДА;

Херсон - Юрій Кирилов, ректор Херсонського державного аграрного університету;

Хмельницький - Інна Ящук, депутат Хмельницької облради від партії Самопоміч, декан Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії;

Черкаси - Віталій Ільченко, місцевий підприємець;

Чернівці - Віталій Другановский, керівник місцевого штабу Слуги народу;

Чернігів - Юрій Тарасовець, депутат Чернігівської міськради.