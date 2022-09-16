Спікер ВР передав список з військовими потребами України Ненсі Пелосі

Під час зустрічі представника ВР Руслана Стефанчука та спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі було передано список із військовими потребами України.
Про це Стефанчук повідомив у п'ятницю, 16 вересня, у Facebook.
Він подякував США за лідерство щодо консолідації світової підтримки України. Також голова ВР висловив подяку Конгресу США за виділення з початку повномасштабної російської агресії майже 53,6 млрд дол.
Стефанчук також зазначив, що Україна та США солідарні в тому, що ніхто не має права малювати нову карту світу та нав'язувати іншим країнам свої імперські амбіції.
Стефанчук також зазначив, що Україна та США солідарні в тому, що ніхто не має права малювати нову карту світу та нав'язувати іншим країнам свої імперські амбіції.
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