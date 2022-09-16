Спікер ВР передав список з військовими потребами України Ненсі Пелосі

14:31 16 вересня Київ, Україна

Під час зустрічі представника ВР Руслана Стефанчука та спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі було передано список із військовими потребами України.

Про це Стефанчук повідомив у п'ятницю, 16 вересня, у Facebook.

"Це розмова справжніх друзів. Розмова про звірства росіян, тортури мирних жителів в Ізюмі та багатьох містах, які росіяни прийшли "звільняти"... Про санкції проти росії, заборону видачі віз росіянам і російську пропаганду. І, звичайно, про підтримку. Підтримка України! Нам потрібна зброя - список із військовими потребами передав шановній Ненсі Пелосі", - написав Стефанчук.

Він подякував США за лідерство щодо консолідації світової підтримки України. Також голова ВР висловив подяку Конгресу США за виділення з початку повномасштабної російської агресії майже 53,6 млрд дол.



Стефанчук також зазначив, що Україна та США солідарні в тому, що ніхто не має права малювати нову карту світу та нав'язувати іншим країнам свої імперські амбіції.